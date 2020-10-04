PKK’nın Karabağ hattı

Azerbaycan istihbaratı, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan PKK tugaylarının İran üzerinden Ermenistan’a ve oradan Karabağ’a sokulduğunu belgeledi. Yaklaşık 300 PKK’lı terörist, Karabağ’da çatışmalarda görev aldı.

GÜNDEM PKK’lılar eğitmiş

Ermenistan’ın Karabağ saldırısı öncesi, PKK terör örgütü içerisinde oluşturulan Ermeni tugayları, ABD, Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin güçleri ve Rusya ile İran’ın da varlık gösterdiği Kamışlı’da oluşturuldu, eğitildi, donatıldı. Yıllarca bölgedeki ASALA ve PKK’nın Ermeni tugaylarına taşeronluk ettiği bilinen Fransa’nın Suriye kuzeyindeki askeri gruplarıyla yönlendirdiği söz konusu tugaylar, Karabağ’a gönderildi. PKK uzantısı PJAK terör örgütünün etkili olduğu İran üzerinden yol açılan teröristler, Ermenistan’a ulaştırıldı.

URUMİYE’DE EĞİTİLDİLER

Azerbaycan istihbaratının elde ettiği ve Azerbaycan medyasında da yayınlanan verilere göre, İran, PKK’nın bölgeye geçişleri için yolları tamamen açtı. Üstelik, Karabağ’a konuşlandırılan Ermeni asıllı teröristler arasında İran’ın Urumiye bölgesinde eğiterek donattığı grupların da olduğu belirlendi. Bu gruplar da Kamışlı üzerinden Karabağ’a gönderilen gruplara dahil edilerek bölgeye sokuldu.

Yine Lübnan’daki patlamadan sonra da bölgedeki etnik yapıyı değiştirmek üzere Lübnan’dan 100 ila 150 kişilik Ermeni asıllı ailenin Karabağ’a yerleştirildiği tespit edildi.