Gündem PKKnın sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

PKK'nın sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi terörist etkisiz hale getirildi

PKK'nın karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
PKK'nın kritik ismi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi.
PKK'nın kritik ismi Nazife Bilen etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tarafından Kandil'e ortak operasyon düzenlendi.

MİT, üst düzey PKK yöneticilerini elimine çalışmaları bağlamında bu operasyon için Kandil bölgesinde insana dayalı örgüt yapılanması içinden ve yerel istihbari unsurlardan faydalandı.

Bu kapsamda MİT, aylar öncesinde bölgede kurduğu yerel ağ unsurları üzerinden hedefle ilgili anlık bilgiler derlemeye başladı. Sivillerin operasyondan etkilenmemesi ve hedefin tek vuruşla imha edilmesi için detaylı çalışmalar yapıldı.

Operasyondan kısa süre önce güvenlik gerekçesiyle bazı MİT unsurları, farklı coğrafyalara sevk edildi.

  • MİT Karargahı'nda yapılan değerlendirme sonrası TSK ile düzenlenen operasyonda, PKK'nın en üst karar alma organlarından sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi "Hacer Guyi / Hacer Hilal" kod adlı Nazife Bilen etkisiz hale getirildi.

Kaynaklar, Bilen'in bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.

Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinde koronavirüs tespit edildi
GÜNDEM
Bitlis'te etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten birinde koronavirüs tespit edildi

Terör örgütü mensubu Nazife Bilen

Sözde KCK önderlik komitesinin 6 aktif üyesinden Nazife Bilen, Suriye ve Lübnan'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim almasının ardından PKK kadın hareketinin kurucuları arasında yer aldı.

Operasyonun etkileri

Bilen'in yokluğunun ilk aşamada PKK/KCK kadın yapısının moral ve motivasyonunu yıkacağını ifade eden uzmanlar, KCK kadın yapısının Irak alanında ilk defa bu kadar üst düzey kayıp verdiğine dikkati çekerek, bunun kısa ve orta vadeli sonuçlarının olacağını belirtiyor.

Ses analizine başladık: 3 bine yakın provokatör yakalandı
GÜNDEM
Ses analizine başladık: 3 bine yakın provokatör yakalandı

Koronavirüs PKK'ya sıçradı: Örgüt ya ölüme terk ediyor ya da canlı bomba olmaya zorluyor
DÜNYA
Koronavirüs PKK'ya sıçradı: Örgüt ya ölüme terk ediyor ya da canlı bomba olmaya zorluyor
Abone Ol Google News
İranda 1 Nisan alarmı

İran'da 1 Nisan alarmı

Halk sabahın erken saatlerinde yollara düşecek.
Kısa çalışma ödeneği devrede

Kısa çalışma ödeneği devrede

Salgından etkilenen tüm işletmeler başvurabiliyor.
Bravo teyzeler

Bravo teyzeler

Sorumsuzca parti yapan gençleri utandıracak görüntü.
Biz evdeyken<br>birileri çalışıyor

Biz evdeyken
birileri çalışıyor

​II. Abdülhamid'in rüyası gerçek oluyor, 50 şehri birbirine bağlıyor...
En üst düzey isim öldürüldü

En üst düzey isim öldürüldü

TSK ve MİT'ten Kandil'e nefes kesen operasyon.
Benzin iniyor<br>motorin artıyor

Benzin iniyor
motorin artıyor

​Bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.
Enfekte her hastaya<br>yatış verilmiyor

Enfekte her hastaya
yatış verilmiyor

​Hastaların yüzde 80'inde hafif semptomlar var.
'Korona partisi!''

'Korona partisi!''

​Doktor kıyafetli, maskeli eğlence organize ettiler.
Süper Lig'de <br>koronavirüs ayrılığı

Süper Lig'de
koronavirüs ayrılığı

Konyasporlu futbolcunun sözleşmesi feshedildi.
500 milyara çıktı

500 milyara çıktı

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete yayımlandı.
200 bin ölümle atlatırsak çok iyi

200 bin ölümle atlatırsak çok iyi

​Trump'tan korkunç koronavirüs açıklaması.
Bugün<br>hizmete açılıyor

Bugün
hizmete açılıyor

​Dünyada sağlık sistemi çökerken Türkiye'de sevindiren haber.
İlk ceza kesildi

İlk ceza kesildi

​Yeni uygulama gece 00:01'de başladı: Yapacak bir şey yok, haklılar
Dev teklif

Dev teklif

​İngilizler Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açtı.
Uzman önerisi<br>fiyatını uçuşa geçirdi

Uzman önerisi
fiyatını uçuşa geçirdi

​Pazara çıkan vatandaş sadece 3-5 adet alabiliyor.
Karantinadan kurtuluş anı

Karantinadan kurtuluş anı

14 gün sonra sağlıklı bir şekilde ailelerine koştular.
Adım dahi<br> atılması yasak

Adım dahi
atılması yasak

İşte karantinaya alınan ​8 ildeki 11 köy ve 2 mahalle.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.