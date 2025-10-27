PKK’nın Türkiye’den çekildiği açıklamada dikkat çeken detay: Ne denilmek istendi?

Operasyonlar ve Terörsüz Türkiye süreci ile etkisini iyice kaybeden terör örgütü PKK, dün yaptığı açıklama ile Türkiye’den çıktığını ilan etti. Açıklamada sürecin İmralı’dan gelen çağrı ve yönlendirmeler doğrultusunda yürütüldüğü belirtilirken açıklama metninde geçen bazı cümleler dikkat çekti.
Milli birlik ve kardeşliği pekiştirmek ve dış tehditlere karşı iç cepheyi güçlendirmek amacıyla başlatılan Terörsüz Türkiye sürecinde dün tarihi bir eşik daha geçildi.
11 Temmuz 2025’te silah bırakma kararı alan terör örgütü PKK, yaptığı açıklamayla Türkiye sınırları içindeki tüm silahlı unsurlarını Kuzey Irak’a çektiğini duyurdu.
Kandil’den açıklama yaptılar
- Türkiye’den ayrıldığı belirtilen 23 kişilik grup da açıklamaya katıldı.
Dikkat çeken ifade
Kuzey Irak'tan da çekiliyorlar
11 Temmuz 2025: Tarihi silah bırakma
“Terörsüz Türkiye” sürecinin ilk adımı 11 Temmuz 2025’te atılmıştı. Kuzey Irak’ta, Süleymaniye-Dukan yolu üzerindeki Jasana Mağarası’nda PKK’lı grup silahlarını teslim ederek imha etti.
41 yıllık terör sona eriyor
Bölücü terör örgütü PKK, 27 Kasım 1978’de Diyarbakır Lice’nin Fis Köyü’nde kuruldu. İlk terör eylemini 15 Ağustos 1984’te gerçekleştiren örgüt, 41 yıl boyunca kanlı saldırılar düzenledi. Çeşitli çözüm girişimlerine rağmen sonuç alınamamıştı. Mayıs 2025’te gerçekleştirilen 12. Kongre ile örgüt kendisini feshetti ve tarihindeki ilk silah bırakma adımını attı. Dün yapılan açıklamayla ise Türkiye’den tamamen çekildiği resmen duyuruldu.