PKK’nın Türkiye’den çekildiği açıklamada dikkat çeken detay: Ne denilmek istendi?

"12. Kongre kararları temelinde, Öcalan'ın onayıyla Türkiye'deki tüm güçleri geri çekme işlemini başlattık. Bu güçlerden bazıları şu anda burada ve bu açıklamaya bizzat katılıyor. Sınır hattında olası provokasyonlara açık alanlarda da benzer önlemler alıyoruz."