Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
PKK’nın Türkiye’den çekildiği açıklamada dikkat çeken detay: Ne denilmek istendi?

PKK’nın Türkiye’den çekildiği açıklamada dikkat çeken detay: Ne denilmek istendi?

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:5127/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye terör belasından kurtuluyor
Türkiye terör belasından kurtuluyor

Operasyonlar ve Terörsüz Türkiye süreci ile etkisini iyice kaybeden terör örgütü PKK, dün yaptığı açıklama ile Türkiye’den çıktığını ilan etti. Açıklamada sürecin İmralı’dan gelen çağrı ve yönlendirmeler doğrultusunda yürütüldüğü belirtilirken açıklama metninde geçen bazı cümleler dikkat çekti.

Milli birlik ve kardeşliği pekiştirmek ve dış tehditlere karşı iç cepheyi güçlendirmek amacıyla başlatılan Terörsüz Türkiye sürecinde dün tarihi bir eşik daha geçildi.


11 Temmuz 2025’te silah bırakma kararı alan terör örgütü PKK, yaptığı açıklamayla Türkiye sınırları içindeki tüm silahlı unsurlarını Kuzey Irak’a çektiğini duyurdu.


Kandil’den açıklama yaptılar


Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı eteklerinde yapılan basın açıklamasında, terör örgütünün Abdullah Öcalan’ın yönlendirmesiyle Mayıs ayında gerçekleştirilen 12. Kongre kararları doğrultusunda silahlı faaliyetlerini sonlandırma sürecini başlattığı bildirildi. Açıklamayı örgüt elebaşlarından
Sabri Ok
okudu ve Türkiye sınırındaki tüm silahlı grupların Irak’ın kuzeyine çekildiğini duyurdu.

  • Türkiye’den ayrıldığı belirtilen 23 kişilik grup da açıklamaya katıldı.

Dikkat çeken ifade


Açıklamada,
"12. Kongre kararları temelinde, Öcalan'ın onayıyla Türkiye'deki tüm güçleri geri çekme işlemini başlattık. Bu güçlerden bazıları şu anda burada ve bu açıklamaya bizzat katılıyor. Sınır hattında olası provokasyonlara açık alanlarda da benzer önlemler alıyoruz."
ifadeleri öne çıktı.

Terör kamplarının bulunduğu alanlar

Kuzey Irak'tan da çekiliyorlar


Uzmanlar, bu cümlenin örgütün
Türkiye’nin Kuzey Irak’taki askeri üs bölgelerinde de çatışmalardan kaçınmak amacıyla geri çekilme kararı aldığını gösterdiğine dikkat çekti.
PKK’nın üs çevrelerinden uzaklaşarak mağaraları boşalttığı ve geri çekilme sürecini hızlandırdığı bildirildi.

11 Temmuz 2025: Tarihi silah bırakma


“Terörsüz Türkiye” sürecinin ilk adımı 11 Temmuz 2025’te atılmıştı. Kuzey Irak’ta, Süleymaniye-Dukan yolu üzerindeki Jasana Mağarası’nda PKK’lı grup silahlarını teslim ederek imha etti.



41 yıllık terör sona eriyor


Bölücü terör örgütü PKK, 27 Kasım 1978’de Diyarbakır Lice’nin Fis Köyü’nde kuruldu. İlk terör eylemini 15 Ağustos 1984’te gerçekleştiren örgüt, 41 yıl boyunca kanlı saldırılar düzenledi. Çeşitli çözüm girişimlerine rağmen sonuç alınamamıştı. Mayıs 2025’te gerçekleştirilen 12. Kongre ile örgüt kendisini feshetti ve tarihindeki ilk silah bırakma adımını attı. Dün yapılan açıklamayla ise Türkiye’den tamamen çekildiği resmen duyuruldu.


#PKK
#Türkiye
#terör
#Irak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süleyman Demirel Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura sonuçları asil isim listesi