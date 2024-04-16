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PKK'ya darbe üstüne darbe: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz!

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

11:17 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 11:37 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
İnleri yerle bir edildi
İnleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"
denildi.



#MSB
#Irak
#Gara
#PKK
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