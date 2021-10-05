PKK'yı Irak'ın kuzeyinden silecek operasyon: 'Kaya' düştü

Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “Ele geçirilmesi imkansız” diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran komandolar, teröristlerle girdikleri çatışmada, 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Operasyona ilişkin açıklamayı, Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptı.

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ÖZEL YAPI, KORUNAKLI MAĞARA

PKK’nın Avaşin-Basyan bölgesindeki sözde doğu karargahı, Avaşin -Basyan’ın Gara uzanımında bulunuyor. Avaşin’in geri bölgesinde, Türkiye sınırına görece uzak ve Gara’ya yakın konumlanan bu noktalarda ABD destek ve yardımlarıyla tahkimatlı ve korunaklı mağaralar bulunduğu biliniyor. Daha önce 13 vatandaşın PKK’lı teröristler tarafından şehit edildiği mağaraya benzer bir yapılanmanın bulunduğu sözde doğu karargahı, özel olarak inşa edilmiş yapısıyla PKK tarafından kendilerince girilmez bir nokta, kale olarak görülüyordu.

FOTOĞRAF 10 Yaklaşık 150 araçlık konvoyla köylerine giden köylüler ceviz, üzüm ve sumak topladı. Köylerini yıllar sonra gören kadınlar ise Kürtçe ağıtlar yaktı. Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine 15 kilometre mesafedeki 300 hane ve 900 nüfusa sahip olan Kurudere köyü, 1990 yıllarında terör örgütü PKK'nın baskısı nedeniyle boşaltıldı. Burada yaşayanlar, çevre illere veya batı şehirlerine göç etmek zorunda kaldı. Terör nedeniyle geri dönemeyen köylüler, 30 yıl sonra köylerini gördü. Köylerinde olmanın sevincini yaşadıklarını belirten vatandaşlar, burada ceviz, üzüm ve sumak topladı. Köylerini yıllar sonra gören kadınlar ise Kürtçe ağıt yaktı, uzak kalmalarına sebep olanlara beddua etti. Köylerine girişin 30 yıldır yasak olduğunu belirten Nihat Arslan, yıllar sonra dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 30 yıldır köyümüze giriş yasaktı, gelemiyorduk. Yıllar sonra köyümüzü görmek nasip oldu. Bayağı kalabalık geldik. 300 hanelik köyümüzdür. Keşke bunları yaşamasaydık ve köylerimizden gitmek zorunda kalmasaydık. . Başka köyler gibi köyümüzde olup tarımla uğraşsaydık. Çok mutluyuz. Anlatılamayacak bir duygu. Çocukluğumuz buralarda geçti. Şu an köyümüz güvenlidir, her yerde askerler var. Temelli köyümüze yerleşmek, tarımla uğraşmak istiyoruz dedi. Muhtar Ferdi Aksaç ise köylülerin dün geceden beri mutluluktan uyumadıklarını söyledi. Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerini 30 yıl sonra gördüler: Anlatılamayacak bir duygu Hakkari'de 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın baskısıyla göç etmek zorunda kalanlar, güvenlik güçlerinin operasyonlarının ardından yeniden köylerine geldi. BiP'te paylaş

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KARAYILAN “GİRİLMEZ” DİYORDU

PKK elebaşılarından Murat Karayılan, PKK medya savunma alanlarını yöneten Fehmi Atalay gibi isimlerin, bölücü terör örgütünün yayın organlarına verdikleri röportajlarda doğu karargahından “ele geçirilmesi imkansız” ifadeleriyle bahsettiği biliniyor. Avaşin Basyan bölgesindeki doğu karargahı, aynı zamanda medya savunma alanlarının karargahı olarak da geçmişte kullanılmış bir bölge.

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EYLEMLER İDARE EDİLİYORDU

PKK’nın sözde doğu karargahı, Avaşin -Basyan’da kavşak noktası olarak bilinen bir noktada konuşlanmış durumda. Geçmişten bugüne bölücü terör örgütünün en güvendiği ve ele geçirilemez dediği karargahta terörist eylemler planlanıyor, sevk ve idare ediliyordu. Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütü eylemleri buradan planladığı gibi, teröristlerin eylemlerde kullandıkları malzemeler de burada toplanıyordu. Teröristler buradan malzemeleri alarak sevk edildikleri bölgelerde saldırılar düzenliyorlardı. Doğu karargahında planlanan sevk ve idare edilen saldırılarda ikişer kişilik timlerin uzaktan suikast saldırıları, havan ve roket saldırısı gibi saldırıların gerçekleştirildiği öğrenildi.

KIŞ TERTİPLENMESİNE DARBE

PKK terör örgütünün Irak kuzeyindeki kış tertiplenmesi öncesi bu operasyon ile Avaşin-Basyan ve Gara uzanımında terörist örgütünün etkinliğini yerle bir edecek bir darbe vuruldu. Bölgede ağır geçen kış ayları boyunca TSK’nın üs bölgelerine yönelik taciz, mayınlı saldırı gibi planlamalara karşı da tedbir alınmış oldu. Söz konusu saldırı planlamaları bu karargahta gizlenen terörist elebaşları tarafından yapılıyor, kış tertiplenmesinde en ileri üs noktası olarak görülüyordu. Avaşin-Basyan ve Metina bölgesine başlatılan Pençe harekatlarından sonra gerçekleştirilen maket uçaklı saldırı planlamalarının da buradan planlandığı, sevk ve idare edildiği belirtiliyor.

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Direniş noktası yerle bir

PKK’nın Avaşin Basyan bölgesindeki doğu Karargahı, örgütün etkin olarak kullandığı, içinde eğitim ve sağlık tesislerinin olduğu kritik bir yer, sözde karargah olarak hizmet veriyordu. Terör örgütünün bu noktadan “Kaya” olarak bahsettiği biliniyor. Terör örgütü için, uzun süreli kuşatma altında tuttuğu bu tip merkezler “ele geçirilemez” olarak değerlendiriliyor ve bu söylemlerle de bölücü örgüt terörist unsurlarına moral kazandırmaya çalışıyordu. Komandoların düzenledikleri operasyonla ele geçirdikleri doğu karargahında yaşanan çatışmada, karargahın geri bölgeden teröristlerle korunmadığı da gözlendi. PKK’nın sözde direniş noktalarından biri olarak gördüğü doğu karargahının düşmesi, terörist örgütün artık direncinin kalmadığı, Irak kuzeyinde kalan son direniş noktalarından birini daha kaybettiği şeklinde değerlendiriliyor.

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Kandil’in ileri üssü

PKK/KCK’nın sözde doğu karargahı, Kandil’in ileri üssü gibi görev yapıyordu. Pençe harekatlarıyla kampları, sığınakları, barınakları ve üs bölgelerini kaybeden terörist örgütün, sevk ve idare, lojistik, elektronik, komuta kontrol ve irtibat dahil bütün sistemlerini ağırlıklı olarak bu korunaklı bölgeye kaydırdığı ve buradan yönettiği belirtiliyor. Doğu karargahının Mehmetçiğin eline geçmesi, bölücü terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyinde Dohuk’tan başlayarak Hakurk’tan Metina’ya kadar olan bölgede varlığını ve etkisini yitirmesini de beraberinde getirecek.