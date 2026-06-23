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Polatlı'da kahreden kaza: Kamyona çarpan otomobildeki 4 genç hayatını kaybetti

Polatlı'da kahreden kaza: Kamyona çarpan otomobildeki 4 genç hayatını kaybetti

09:4123/06/2026, Salı
AA
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Ankara'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Gündem / Ankara
23 Haziran, Salı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Borsa Yolu'nda seyir halindeki Berşan Yücel (24) idaresindeki 06 FFA 414 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunun önünde park halindeki Erol D. (57) yönetimindeki 04 AAV 432 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Berşan Yücel ile araçta bulunan Hasan Devran Kart (20) ve Şükran Yanok'un (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Raziye Yanok (21) ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyonun şoförü ile aracın sahibi, polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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