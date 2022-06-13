Polis dışında güç yerleştiremez

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Şahin, Yunanistan’ın adalara iç güvenliği sağlayacak polis dışında güç yerleştiremeyeceğini söyledi. Şahin Yunanistan’ın 12 mil hedefi için fırsat aradığına işaret ederek, “Miçotakis’e göre Yunanistan karasularını 12 deniz miline çıkarabilecek her türlü askeri ve siyasi hazırlığı tamamlamış ve Türkiye üzerinde son derece yüksek bir caydırıcılık inşa etmiştir” dedi.

Yeni Şafak’a konuşan Şahin, Doğu Ege Adaları adıyla tanımlanan Anadolu kıyısına yakın adaların Lozan ve Paris Antlaşmaları ile silahsızlandırıldığını ancak hatırlattı. "Bu antlaşmalarda yer alan açık hükümlere rağmen Yunanistan 1960’lardan beri adaları silahlandırarak hem Ege adalarının statüsünü ihlal ediyor hem de Türkiye’ye karşı ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor" diyen Şahin, şöyle konuştu:

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HADDİ AŞAN HUKUK İHLALLERİ

"Atina’nın son yıllarda bu eylemlerini tüm yönleriyle artırdığı görülüyor. Mesela Yunanistan, Türkiye’nin yakın güvenlik çemberi içerisinde yer alan Meis, Sakız, Limni, İstanköy, Rodos ve Midilli gibi silahsızlandırılmış statüdeki adalarda bir taraftan askeri varlığını güçlendirirken diğer taraftan da bu adalar etrafında ağır silahlarla hava ve deniz tatbikatları yapmaktan geri durmamaktadır. Tüm bu gelişmeleri, Ege Denizi’nde barış ve güvenliği tehlikeye atan, haddi aşan ağır hukuk ihlalleri olarak görmek mümkündür."

MİÇOTAKİS ÜSTÜNLÜK ARAYIŞINDA

Türkiye’nin ihlaller ve gayri meşru tatbikatlar karşısında Yunanistan’ı uyardığı gibi BM nezdinde de girişimlerde bulunduğunu anımsatan Şahin, "İki ülke arasında yapılan antlaşmalara göre Yunanistan gayri askeri statüdeki adalara iç güvenliği sağlamak dışında yani jandarma ve polis kuvveti dışında herhangi bir silahlı güç yerleştiremez. Açık hükümlere rağmen bilhassa son yıllarda, Miçotakis hükümetinin AB, ABD ve Fransa’ya güvenerek Türkiye’ye karşı haksız bir üstünlük arayışı içerisine girdiği görülüyor" dedi.

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SAVAŞ NEDENİ

Miçotakis hükümetinin bir oldubitti yaratıp Ege Denizi’ndeki karasuları sınırını 6 milden 12 mile çıkarmanın fırsatını aradığını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Böylesine bir oldubittiyi önlemek adına TBMM 1995 yılında almış olduğu bir kararla tek yanlı bir şekilde karasularının 6 milin üzerine çıkarılmasını savaş nedeni olarak ilan etmiştir. Yunanistan’ın adaları silahlandırmasının, Fransa ve ABD ile askeri ittifak anlaşmaları imzalamasının bir nedeni de bu durumdur. Miçotakis’e göre Yunanistan karasularını 12 deniz miline çıkarabilecek her türlü askeri ve siyasi hazırlığı tamamlamış ve Türkiye üzerinde son derece yüksek bir caydırıcılık inşa etmiştir. Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Dışişleri Bakanlığı’nın Yunanistan’a karşı sert uyarılarda bulunmasını buna bağlayabiliriz."

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