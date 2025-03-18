Polise saldırıp 100 kişiyle VIP’e girdi

Yetkililer, salon kapasitesinin yetersiz olduğunu belirterek, sadece kendisiyle birlikte 5-10 kişiyi kabul edebileceklerini iletti. Bunu kabul etmeyen Sarıgül, VIP salonuna girmek için bariyerleri açmaya çalıştı. Uyarılara, emniyet tedbirlerini tanımadığını söyleyerek karşılık veren Sarıgül, bariyerleri zorla açıp yanındaki 100'e yakın kişiyle kontrolsüz şekilde VIP salonuna girdi.