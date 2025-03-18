Polise saldırıp 100 kişiyle VIP’e girdi

Ekrem İmamoğlu'nun pazar günkü Erzincan ziyaretinde olay çıktı.
Emniyet tedbirlerine uymayan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül polise saldırdı. Erzincan Emniyeti “güvenlik tedbirleri doğrultusunda partililerin VIP salona giremeyeceği, belli kişilerin içeri alınacağını” 1 gün önce CHP il teşkilatına bildirmesine rağmen, Sarıgül saat 16.12’de 500 kişilik grupla VIP’e girmek istedi.
BARİYERLERİ DELİP GEÇTİ
Yetkililer, salon kapasitesinin yetersiz olduğunu belirterek, sadece kendisiyle birlikte 5-10 kişiyi kabul edebileceklerini iletti. Bunu kabul etmeyen Sarıgül, VIP salonuna girmek için bariyerleri açmaya çalıştı. Uyarılara, emniyet tedbirlerini tanımadığını söyleyerek karşılık veren Sarıgül, bariyerleri zorla açıp yanındaki 100'e yakın kişiyle kontrolsüz şekilde VIP salonuna girdi.
BAŞKOMİSERİN BOĞAZINI SIKTI
Burada Sarıgül ile Erzincan Havalimanı Şube Müdür Vekili Başkomiser Okan Güzelyıldız arasında tartışma yaşandı. Sarıgül, Başkomiser Güzelyıldız’ın boğazına tırnaklarını geçirip sıkarak itti. Olayı sakinleştirmek isteyen Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2’nci Sınıf Emniyet Müdürü Aytaç Yaman da mukavemetle karşılaştı. VIP’teki 30 dakikalık gerginlik, İmamoğlu'nun saat 16.50’de salondan ayrılmasıyla yatıştı.