Gündem Polisin "Dur" ihtarına uymayınca 50 kilometre kovalamaca yaşandı
SAKARYA

Polisin "Dur" ihtarına uymayınca 50 kilometre kovalamaca yaşandı

Sakarya’da polisin "Dur" ihtarına uymayan TIR ile polis arasında D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nda yaklaşık 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca yaşandı. Dakikalarca süren kovalamacada ihtarlara uymayan TIR, iddiaya göre lastiklerine ateş açılarak D-100 kara yolunda durduruldu.

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Haber Merkezi İHA
Polisin Dur ihtarına uymayınca 50 kilometre kovalamaca yaşandı
TIR, lastiklerine ateş açılarak D-100 kara yolunda durduruldu

Sakarya’da hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunda polisin "Dur" ihtarına uymayan 54 ABP 332 plakalı Mercedes marka tır Anadolu Otoyolu’na girdi.

Yaklaşık 50 kilometre kadar süren nefes kesen kovalamaca esnasında polis ekiplerinin yaptığı ihtarlara uymayan tır, otoyoldan tekrar D-100’e girdi.

İddiaya göre, ekipler tırın lastiklerine silahla ateş açtı. Erenler ilçesi D-100 kara yolu Bekirpaşa ışıkları mevkiinde uzun süren kovalamacanın ardından durdurulan tır, bu esnada bölgede bulunan bir polis otosuna da çarptı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan sürücünün ehliyeti ve tırın da muayenesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, narkotik polis ekipleri de tırda uyuşturucu madde bulunma ihtimaline karşı arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde araçta herhangi bir madde bulunamadı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

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