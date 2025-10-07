Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
Polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçtı kısa sürede yakalandı

Polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçtı kısa sürede yakalandı

11:237/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Polisin ele geçirdiği gümrük kaçağı malzemeler.
Polisin ele geçirdiği gümrük kaçağı malzemeler.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde dur ihtarına uymayıp kaçan kısa sürede polis ekiplerince yakalanan araçta gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısı üzerinden yurda giriş yapan plakası öğrenilemeyen bir araç, Silopi’de polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçtı. Cizre-Şırnak karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında ekiplerce alınan güvenlik önlemleri sayesinde durdurulan araçta piyasa değeri 45 milyon lira değerinde 9 bin 728 adet elektronik aksam bulunan telefon kasası, 88 bin 183 adet elektronik telefon parçaları ele geçirildi. Araçta bulunan A.G. ve M.G. isimli şahıslar göz altına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Emniyetten yapılan açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi hedefimiz belli, halkımızla birlikte Şırnak’ın huzuru" denildi.

#Şırnak
#Gümrük Kaçağı
#Asayiş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi illerde olacak? İŞKUR sürekli işçi alımı branş dağılımı başvuru şartları açıklandı mı?