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Polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yumrukla durdurdu

Polisten kaçan şüpheliyi vatandaş yumrukla durdurdu

23:197/06/2026, Pazar
IHA
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Kaçan şüpheliyi vatandaş yumrukla yere düşürdü.
Kaçan şüpheliyi vatandaş yumrukla yere düşürdü.

Muğla’da Yunus ekiplerince yapılan kimlik kontrolü sırasında, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan A.T. isimli şüpheli kaçmaya başladı. İddiaya göre başka birine ait kimlik gösteren şüpheli, polislerin takibi sürerken bir vatandaşın müdahalesiyle yere düşürüldü. Gözaltına alınan şahsın çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs, kimlik kontrolü yapan Yunus ekiplerinden kaçarken bir vatandaşın yumruğuyla yere düşünce yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Timleri’ne bağlı polis ekiplerinin Dispanser Sokak’ta gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında bir şahıs iddiaya göre başka bir kişiye ait kimliği gösterdi. Durumun fark edilmesi üzerine şüpheli kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelinin peşine düşerken, durumu gören G.K. isimli vatandaş kaçan şahsa müdahale etti. G.K.’nin yumruk darbesiyle yere düşen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Muğla Ailenin Korunması İlamat Masası tarafından iki ayrı suçtan arandığı, ayrıca motosiklet hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarını da işlediği tespit edilen A.T., gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın kaçması ve vatandaşın yumrukla müdahalesi yer alıyor.



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