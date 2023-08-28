|
Gündem

Polisten park ücreti isteyen değnekçiye suçüstü

İstanbul Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık yapan kişi, park ücreti istediği sivil ekiplerce suçüstü yakalandı.

11:59 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
Suçüstü yakalanan değnekçi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Suçüstü yakalanan değnekçi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede korsan otoparkçılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sivil trafik ekiplerinin denetimlerinde, Kuruçeşme Caddesi'ne araçlarını park etmek isteyen sürücülerden otopark ücreti istediği belirlenen kişiye suçüstü yapıldı. Ekip aracını park etmek isteyen sivil trafik polislerinden otopark ücreti isteyen E.K. gözaltına alındı.

Arnavutköy Polis Merkezi Amirliğine götürülen E.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi gereğince işlem yapılacağı öğrenildi.

Bu arada, müşteri gibi davranan sivil polis ekipleri olayı cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, sivil ekip aracındaki polisler ile korsan otoparkçının park yeri ve ücret konusundaki konuşmaları yer alıyor.



#İstanbul
#Beşiktaş
#Kuruçeşme
#Otopark
#Değnekçi
#Polis
24 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi açıkladı: Gençlere ücretsiz GNS mi verilecek?