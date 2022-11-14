Gündem Putinden İstanbuldaki patlamaya ilişkin taziye mesajı
İSTANBUL AVRUPA

Putin'den İstanbul'daki patlamaya ilişkin taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, Türkiye ile teröre karşı işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

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Haber Merkezi AA
​Putinden İstanbuldaki patlamaya ilişkin taziye mesajı
​Rusya Devlet Başkanı Putin

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, mesajında, İstanbul’da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu.

Kurbanların aileleri ve yakınlarına da desteklerini vurgulayan Putin, “Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın iş birliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına tepki yağdı
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İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.
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Hain saldırının ardından ünlü isimler sert tepki gösterdi, terörü lanetledi.
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İşte o paylaşımlardan bazıları...
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Uğur Işılak
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Burak Özçivit
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Demet Akalın
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Müge Anlı
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Haluk Levent
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Ece Erken
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Nihat Doğan
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Hadise
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Acun Ilıcalı
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Bergüzar Korel
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Bülent Ersoy
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Çağla Şikel
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Petek Dinçöz
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Deniz Burak
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Cenk Eren
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Demet Akbağ
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Demet Özdemir
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Rahşan Gülşan
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Aslı Enver
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Dilan Tatlıses
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Yağmur Atacan
Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına tepki yağdı
Dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı terör saldırısına sanat camiasından tepki üstüne tepki geldi. Hain saldırıyı kınayan, terörü lanetleyen ünlü isimler çok üzgün olduklarını belirterek, patlamada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bombalı saldırının ardından Taksim'de gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelen esnaf ağaçların kaldırılmasını istedi. İBB tarafından İstiklal Caddesine bırakılan saksılar için esnaf, 'Başkanım daha önce çöp kovaları kondu, içine bombalar kondu. Bütün esnaf ağaçların kaldırılmasını istedik' dedi.
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