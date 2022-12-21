Gündem Putinden tehdit gibi açıklamalar Kıtalararası balistik füzenin kullanımı için tarih verdi
POLİTİKA

Putin'den tehdit gibi açıklamalar: Kıtalararası balistik füzenin kullanımı için tarih verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Savunma Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, nükleer güçlerini savaşa hazır hale getirmeleri gerektiğini belirtti. Putin, Rusya'nın askeri gücünü artıracağını ve tüm hedeflerini yerine getireceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Putinden tehdit gibi açıklamalar: Kıtalararası balistik füzenin kullanımı için tarih verdi
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Savunma Bakanlığı'nda açıklama yaptı.

NATO'nun neredeyse tüm temel ülkelerinin silahlarının Rusya'ya karşı kullanıldığına işaret eden Putin, "Rusya askeri potansiyelini artıracak. Ordumuz büyük bir deneyim kazandı. NATO'nun deneyimini analiz etmelisiniz" dedi.

"Nükleer güçlerimizin savaş hazırlığını geliştirmeliyiz." açıklamasını yapan Putin, kıtalararası Sarmat füzesinin yakın gelecekte savaş görevinde hazır olacağını duyurdu.

TRT'nin haberine göre Putin, "Ukrayna operasyonu dronların önemini gösterdi. Stratejik güçleri modern silahlarla donatacağız, tüm planlar gerçekleştirilecek. Orduya ihtiyacı olan her şeyi vermek için finansal bir kısıtlamamız yok" dedi.

Sarmat füzesi

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

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