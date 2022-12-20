Dünya Putin Rusyanın ilhak ettiği bölgelerde durum oldukça zor
ASYA

Putin: Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerde durum oldukça zor

Moskova'nın Rusya'nın parçası ilan ettiği Ukrayna'nın dört bölgesindeki durumun "son derece zor" olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik güçlerine sınırları güvence altına almak ve yeni tehditlerle mücadele etmek için gözetimi artırma talimatı verdi.

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Haber Merkezi Reuters
​Putin: Rusyanın ilhak ettiği bölgelerde durum oldukça zor
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Rusya'da geniş çapta kutlanan Güvenlik Hizmetleri Günü'nde Putin'in yorumları, Rus insansız hava araçlarının enerji hedeflerini vurmasının ardından Kiev'in daha fazla silah çağrısını yenilemesi ve Moskova'nın müttefiki Beyaz Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yeni bir işgal cephesi açabileceğine dair korkuların artmasıyla geldi.

Putin, Federal Güvenlik Servislerine (FSB), yurt dışından yeni tehditlerin ortaya çıkmasıyla ve ülke içinde hainlerle mücadele etmek için Rus toplumu ve ülke sınırlarının gözetimini artırma talimatı verdi.

Putin, Ukrayna'nın işgalinin sorunsuz gitmediğini nadiren kabul ederek, Moskova'nın Eylül ayında ilhak ettiği Ukrayna bölgelerindeki zor durum hakkında uyarıda bulundu ve FSB'ye orada yaşayan insanların "güvenliğini" sağlaması talimatını verdi.

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