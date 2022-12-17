Dünya Rusya Zaporijya nükleer depolama sahasına kalkan kurdu
AVRUPA

Rusya Zaporijya nükleer depolama sahasına kalkan kurdu

Rusya tarafından görevlendirilen bir yetkili yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya nükleer santralinde kullanılmış nükleer atıkların depolandığı bir alanın üzerine, onu bombardıman ve insansız hava araçlarından korumak için bir kalkan kurulduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Reuters
Rusya Zaporijya nükleer depolama sahasına kalkan kurdu
Arşiv

Ukrayna'nın Zaporijya eyaletinde Rusya tarafından atanan bir yetkili olan Vladimir Rogov tarafından yayınlanan video görüntüleri, işçilerin yaklaşık 5 metre (16 fit) yüksekliğindeki düzinelerce beton silindirin üzerine teller üzerine bir tür şeffaf örtü gibi görünen bir kalkan monte ettiğini gösteriyor.

Rogov, "Şimdilik, insansız hava araçlarından atılan şarapnel ve IED'lerden (doğaçlama patlayıcı cihazlar) koruyacak. Ancak daha sonra daha önemli olacak" dedi.

10 aydır süren çatışmalarda Avrupa'nın en büyük nükleer santrali için verilen mücadele, Çernobil tarzı olası bir nükleer felaket korkusunu artırdı.

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