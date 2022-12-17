Rusya Zaporijya nükleer depolama sahasına kalkan kurdu

Ukrayna'nın Zaporijya eyaletinde Rusya tarafından atanan bir yetkili olan Vladimir Rogov tarafından yayınlanan video görüntüleri, işçilerin yaklaşık 5 metre (16 fit) yüksekliğindeki düzinelerce beton silindirin üzerine teller üzerine bir tür şeffaf örtü gibi görünen bir kalkan monte ettiğini gösteriyor.

Rogov, "Şimdilik, insansız hava araçlarından atılan şarapnel ve IED'lerden (doğaçlama patlayıcı cihazlar) koruyacak. Ancak daha sonra daha önemli olacak" dedi.

10 aydır süren çatışmalarda Avrupa'nın en büyük nükleer santrali için verilen mücadele, Çernobil tarzı olası bir nükleer felaket korkusunu artırdı.

DÜNYA Rusya'nın füze saldırısı düzenlediği Kiev'de halk metro istasyonu ve otoparklara sığındı