Q Yatırım Bankası'na yönelik 'tefecilik' soruşturması: İki yöneticiye tutuklama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası yönetim kurulu başkanı da aralarında olmak üzere bazı şüpheliler hakkında yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında işlemlerini tamamladı. 9 Kasım 2025 tarihinde şüphelilerin savcılık ifadeleri ve savunmaları alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.