Q Yatırım Bankası'na yönelik 'tefecilik' soruşturması: İki yöneticiye tutuklama kararı

23:309/11/2025, Pazar
Ali Ercan hakkında tefecilikten tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası yönetim kurulu başkanı da dahil bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. 9 Kasım 2025 tarihinde ifadeleri alınan şüphelilerden Ali Ercan ve Yasef Mitrani, tefecilik suçlamasıyla tutuklandı. Mehmet Aydoğdu ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası yönetim kurulu başkanı da aralarında olmak üzere bazı şüpheliler hakkında yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında işlemlerini tamamladı. 9 Kasım 2025 tarihinde şüphelilerin savcılık ifadeleri ve savunmaları alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Hakimlik, Ali Ercan ve Yasef Mitrani hakkında tefecilik suçundan tutuklama kararı verdi. Mehmet Aydoğdu ise adli kontrol tedbiri kapsamında yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü, gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verileceğini açıkladı.



#Q Yatırım Bankası
#Kara Para
#Rüşvet
#Operasyonu
#Tutuklama
#Ali Ercan
