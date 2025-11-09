Q Yatırım Bankası'na yönelik 'tefecilik' soruşturması: İki yöneticiye tutuklama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası yönetim kurulu başkanı da dahil bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. 9 Kasım 2025 tarihinde ifadeleri alınan şüphelilerden Ali Ercan ve Yasef Mitrani, tefecilik suçlamasıyla tutuklandı. Mehmet Aydoğdu ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğü açıklandı.
