Ramazan Bayramı öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı

Uygulama, metruk binalar, park- bahçelerde eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında , toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde 56bin 115 personel ve 204 dedektör köpeği ile 8 bin 461 noktada gerçekleşti.
- Türkiye güven huzur uygulamasında; 7 bin 133 metruk bina ve 6 bin 104 park-bahçe kontrol edilmiş, 17 bin 788 umuma açık yer denetlendi. 60 umuma açık yere işlem yapıldı.
Denetimlerde; bin 57 aranan şahıs yakalandı, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 18) kayıp şahıs bulundu. 384 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 41 şahıs gözaltına alındı.
499 araç trafikten men edildi
- 145.848 araç kontrol edildi, 4.624 araca işlem yapıldı. Uygulamada 499 araç trafikten men edildi, 112 aranan araç tespit edildi.
Uygulamada; çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 1.256 paket kaçak sigara, 590 adet makaron, 3.000 kg kaçak tütün ile ele geçirildi.