Ramazan'a günler kala toptancılarda 'koli’ mesaisi

Ramazan ayına günler kala özellikle gıda toptancılarında ‘koli’ hazırlığı hızlandı. Yeni Şafak, başkentte gıda toptancılarının bulunduğu GİMAT’ta ramazan paketi hazırlıklarını araştırdı. Ramazan paketlerinin daha ucuza sunulabilmesi için alıcının talebine göre koli yerine çuval veya poşetler de kullanılıyor. Koli ya da çuval-poşet fiyatı talebe göre 15 ila 25 TL arasında değişebiliyor. Ramazan paketleri ise talebe göre ekonomik, süper ve mega paket olarak hazırlanıyor.

Ekonomik Ramazan paketleri içerdiği ürünün gramajı, çeşitliliği ve markasına göre 150-250 TL, orta paketler 350-500 TL, mega paketler ise 500-1000 TL arasında değişiyor. GİMAT esnaflarından Selman Turan hazıklıklarla ilgili fiyat dalgalanmalarına gönderme yaparak “Fiyatları yükselen ramazan kolileri geçen yıla oranla hafifledi” dedi. Çoklu alımda esnaf fiyatlarda cüzi de olsa bir indirim de yapıyor.

REKLAM

Paket fiyatı içeriğine göre değişiyor

- Ekonomik paketlerde 500 gr çay, 1 litre ayçiçeği yağı, 1 kg un, 1 kg şeker, 1 kg bulgur, 1 kg pirinç, 2 paket makarna, 1 teneke salça, 2 paket çorba, 2 adet meşrubat, tavuk bulyon ve puding ile birlikte toplam 13 çeşit ürün bulunuyor.

- Orta paket olarak adlandırılan süper paketler 1 kg çay, 2 litre ayçiçeği yağı, 1 teneke salça, 2 kg pirinç, 1 kg kuru fasulye, 1 kg kırmızı mercimek, 2 kg bulgur, 4 adet makarna, 1 kg şeker, 5 kg un, 500 gr zeytin ve 300 gr hurmadan oluşuyor.

REKLAM

- Mega paketlerde ise 2 kg çay, 5 litre ayçiçeği yağı, 1 teneke salça, 2 kg pirinç, 1 kg kuru fasulye, 1 kg kırmızı mercimek, 2 kg bulgur, 6 paket makarna, 750 gr kesme şeker, 5 kg un, 1 kg zeytin, 750 gr tuz, 500 gr hurma var.