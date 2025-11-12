Ramazan’a kadar Gazze'nin yaralarını saralım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öncülüğünde, Gazze’ye insani yardımların daha etkili biçimde ulaştırılmasına yönelik çözüm yollarını tartışmak amacıyla İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi”, 48 ülkeden gelen 200’ü aşkın kurum ve kuruluş temsilcisini bir araya getirdi.
KIŞ GELMEDEN HAREKETE GEÇİN
Gazze'ye Yardım İçin Uluslararası Halk Komitesi Başkanı Dr. İssam Yusuf, Gazze’de ilk 6 ayda neler yapılabileceğini ele alacaklarını belirterek, "Herkes kendi yöntemini üstlenecek, Ürdün, Mısır, Türkiye ve diğer ülkeler burada desteklerini sunacak. Bu çalışmalarla Gazze’deki kardeşlerimize kış konusunda destek sağlayacağız. Bütün yıkıntılar arasından hayatı yeniden inşa edeceğiz. Ramazan’a kadar kardeşlerimizin yarasını saracağız” dedi. Filistin yerel STK’larını temsilen video mesaj ile konuşan Emced eş-Şeva, “Kış geliyor; zorlu hava koşulları durumu daha da kötüleştirecek. Ayrıca patlamamış mühimmatlar ve çevresel riskler acil temizleme ve güvenlik müdahalesi gerektiriyor. Daha fazla iş birliği, finansman ve siyasi destek gerekiyor” ifadelerini kullandı. ABD merkezli Sınır Tanımayan Alimler Kuruluşu Temsilcisi Ceyab Süleyman ise 300 bin öğrencinin eğitimden mahrum kaldığını, eğitimin yeniden başlaması gerektiğini hatırlattı.
Psikolojik iyileşme sağlanmalı
- Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü Mehmet Güllüoğlu, “Yeniden inşa süreci yalnızca maddi değil, psikolojik ve toplumsal iyileşmeyi de kapsamalı. İnsanların umudunu kaybetmemesi çok önemli. Hükümetler, STK’lar ve sivil toplum, Gazze halkına insanlığa olan inançlarını kaybettirmemek için birlikte çalışmalı” çağrısı yaptı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise Suriye'deki tecrübeleri ışığında Gazze'de neler yapılabileceğini istişare ettiklerini söyledi.