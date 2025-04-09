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Rapçi Massaka 'Barış boyun' dosyasından serbest bırakıldı

Rapçi Massaka 'Barış boyun' dosyasından serbest bırakıldı

15:579/04/2025, Çarşamba
DHA
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'Massaka' olarak bilinen M.İ., çıkarıldığı mahkemede 'Barış boyun dosyasından' serbest bırakıldı.
'Massaka' olarak bilinen M.İ., çıkarıldığı mahkemede 'Barış boyun dosyasından' serbest bırakıldı.

İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayınlayan ve rapçi 'Massaka' olarak bilinen M.İ., çıkarıldığı mahkemede 'Barış boyun dosyasından' serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi.


Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., çıkarıldığı mahkemede Barış boyun dosyasından serbest bırakıldı.





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