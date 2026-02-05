Rapor martta Genel Kurul'da

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor yazım ekibi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında beşinci kez toplandı. Çerçeve raporun bir ya da iki hafta içinde tamamlanarak komisyona sunulması, oylamanın ardından da mart ayında TBMM Genel Kurulu’nda müzakereye açılması bekleniyor. Toplantı öncesinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu, AYM ve AİHM kararlarıyla çelişmeyen bir çerçevede hazırlanacağını söyledi. Komisyonda terörün kalıcı biçimde sonlandırılması ve demokratikleşme adımlarına ilişkin partiler arasında büyük ölçüde görüş birliği bulunduğunu belirten Yıldız, aradaki mesafelerin önemli ölçüde azaldığını ifade etti. Yıldız, raporun nisan ayına kalmadan Genel Kurul gündemine alınacağını söyledi. Yıldız, toplantı sonrası terör elebaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldığını söyledi. Rapor yazım ekibinin son toplantısını önümüzdeki hafta yapacağını ifade eden Yıldız, rapor yazımı noktasında tam mutabakat vardıklarını ifade etti.