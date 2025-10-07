Recai Kutan'ın vefatının birinci yılı: Rahmetle yad ediliyor

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, geçtiğimiz yıl 94 yaşında yaşamını yitirmişti. Millî Görüş hareketinin öncü isimlerinden Kutan, vefatının birinci yılında rahmetle yâd ediliyor.





Türk siyasetinin mümtaz isimlerinden biri olan, ülkemize ve milletimize değerli hizmetlerde bulunan Recai Kutan’ı ahirete irtihalinin 1’inci yılında rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/ohpblRqEUn — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2025





ERDOĞAN: RAHMETLE YAD EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi de vefatının birinci yılında Kutan'ı unutmadı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin mümtaz isimlerinden biri olan, ülkemize ve milletimize değerli hizmetlerde bulunan Recai Kutan'ı ahirete irtihalinin birinci yılında rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

RECAİ KUTAN KİMDİR?

Recai Kutan, 1930'da Malatya’da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı'dır. 18 yaşına dek, Malatya'da hayatını sürdü.





İlk ve orta öğreniminin ardından liseden mezun oldu. Daha sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden başarı ile mezun oldu. Asıl mesleği inşaat mühendisliğidir.





Eğitim hayatının ardından Devlet Su İşlerinde görev aldı. Kurum içinde, sırasıyla mühendis, Başmühendis, Bölge Müdürü ve Genel Müdür Muavini olarak görev aldı.





1969’da Türk Mühendislik Müşavirlik A.Ş.'de (TÜMAŞ) aktif olarak rol aldı. Ayrıca, iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Arapça konuşabilmekteydi.





'Kirazlıdere Tutukevi Penceresinden 12 Eylül' isimli yayınlanmış bir kitabı vardır.





SİYASİ HAYATI

Recai Kutan siyaset hayatına Necmettin Erbakan'ın Başkanlık ettiği Milli Selamet Partisi'nde başladı. Bu partinin Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.





İşte Recai Kutan'ın içinde yer aldığı partiler:

1973 ile 1980 arasında: Millî Selamet Partisi

1983 ile 1998 arasında: Refah Partisi

1998 ile 2001 arasında: Fazilet Partisi

2001'den beri: Saadet Partisi





Recai Kutan, şuanda Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı'dır.





Necmettin Erbakan ve Recai Kutan.





MİLLETVEKİLİ VE BAKAN OLDU

Recai Kutan 1977'de Milli Selamet Partisi'nden Malatya Milletvekili olarak seçildi. Göreve geldikten sonra, bir yıl süre ile Türkiye İmar ve İskan Bakanı oldu.





1995'te yeniden Malatya Milletvekili seçildi. 1996-1997 arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı.





1999 seçimlerinde de Malatya Milletvekili seçilen Kutan, bir dönem de mecliste yer aldı.



