Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 54 yaşında çift anadal birinciliği: 'Okudukça gençleştim'

"2009-2014 yılları arasında Tunca Beldesi'nde belediye başkanlığı yaptım, daha sonra kamuya geçiş yaptım. 2021 yılında Ardeşen Meslek Yüksekokulu'na kayıt olup 2023'te mezun olmuştum. Bir yıl sonra dikey geçiş yaparak Turizm İşletme Fakültesi'ne kaydoldum ve bu sene de mezuniyet nasip oldu. Gençliğim İstanbul'da turizm sektöründe geçmişti. En büyük hayallerimden biri üniversite mezunu olmak ve yabancı dil öğrenmekti. Gençlere ve kendi çocuklarıma rol model olabilmek için bu yola çıktım. 54 yaşına geldik ama insan okudukça zihninin geliştiğini hissediyor. Tüm derslerime, sınavlarıma tam konsantrasyonla hazırlandım. Çok şükür bugünleri gördük"