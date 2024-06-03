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Rekor sıcaklığı gören ilçede bugün 49 derece ölçüldü

Geçtiğimiz sene 49,5 derece ile Türkiye'nin sıcaklık rekorunun kırıldığı Sarıcakaya'da hava sıcaklığı bugün 49 derece olarak ölçüldü.

17:38 - 3/06/2024 Pazartesi
IHA
Sarıcakaya'da geçen yıl da sıcaklık rekoru kırılmıştı.
Sarıcakaya'da geçen yıl da sıcaklık rekoru kırılmıştı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, bugün yayımladığı hava tahmin raporunda Eskişehir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Raporda, geçtiğimiz yıl 49,5 derece ile sıcaklık rekorunun kırıldığı Sarıcakaya ilçesinde, bugünün sıcaklığı 42 derece olarak tahmin edildi. Meteorolojinin, öğle saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardığı Sarıcakaya ilçesinde, sıcaklık öğle 13.00'de 39 derece olarak ölçüldü. Öğleden sonra 49 dereceye kadar çıkan sıcaklıktan yakınan vatandaşlar, ‘yanıyoruz' şeklinde sitem etti.


#Meteoroloji
#Eskişehir
#Hava durumu
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