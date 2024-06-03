Rekor sıcaklığı gören ilçede bugün 49 derece ölçüldü

Raporda, geçtiğimiz yıl 49,5 derece ile sıcaklık rekorunun kırıldığı Sarıcakaya ilçesinde, bugünün sıcaklığı 42 derece olarak tahmin edildi. Meteorolojinin, öğle saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardığı Sarıcakaya ilçesinde, sıcaklık öğle 13.00'de 39 derece olarak ölçüldü. Öğleden sonra 49 dereceye kadar çıkan sıcaklıktan yakınan vatandaşlar, ‘yanıyoruz' şeklinde sitem etti.