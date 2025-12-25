Yeni Şafak
Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

10:3925/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
AA
Orman alanlarında yeni düzenleme.
Bazı illerde orman sınırları yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Mersin, Muğla, Trabzon ve Zonguldak’ta belirlenen alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Adana, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Mersin, Muğla, Trabzon ve Zonguldak'ta sınır ve koordinatları belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

Öte yandan, Sakarya'nın Geyve ilçesinde ilan edilen Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanı'nın sınırları değiştirildi.




#Cumhurbaşkanı kararı
#Resmi Gazete
#ormanlık alan
