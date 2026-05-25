Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar

Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar

07:2525/05/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar gerçekleşti. Yapılan atamalar şu şekilde:

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDA ATAMALAR

Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün görevden alındı. Yakın zamanda yapılan atama nedeniyle boş olan Göç İdaresi Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı, Başkan Yardımcılığına Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

İçişleri Bakanlığı’nda açık bulunan, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Dairesi Başkanı Levent Yazıcı atandı.

Ayrıca karara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alındı ve bu suretle boşalan Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne Elif Bağ getirildi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Resmi Gazete
#AFAD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul Bilgi Üniversitesi açıldı mı? Resmî Gazete’de yeni karar yayımlandı