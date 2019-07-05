Erdoğan'dan Reyhanlı açıklaması: Terörle bağlantısı olabilir

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bir otomobilde patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

AA Olayın ardından bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, patlamanın yaşandığı araçtaki alevleri söndürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan patlama ile ilgili yaptığı açıklamasında olaya dair ilk bulguları kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Suriyeli üç kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre üçü de ölmüş.

Şu anda incelemeler yapılıyor. Kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır, kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Tespitler daha çok terörle bağlantılı olabilir istikametinde. Birkaç saat içinde bakanlığımız detay bilgi verecektir."