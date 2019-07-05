Gündem Erdoğandan Reyhanlı açıklaması Terörle bağlantısı olabilir
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Reyhanlı'da patlama: Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan Reyhanlı açıklaması: Terörle bağlantısı olabilir

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişiyse yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında "Araçtakiler Suriyeli. Bu aracın içinde bomba olduğu belli. Kimlik tespitleri yapıldı. Şuan terörle bağlantılı gibi duruyor ancak ilerleyen saatlerde İçişleri Bakanlığımız daha net bir açıklama yapacak" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Reyhanlı'da bir otomobilde patlama meydana geldi: 2 kişi hayatını kaybetti.
Reyhanlı'da bir otomobilde patlama meydana geldi: 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bir otomobilde patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

AA
Olayın ardından bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, patlamanın yaşandığı araçtaki alevleri söndürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan patlama ile ilgili yaptığı açıklamasında olaya dair ilk bulguları kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Suriyeli üç kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre üçü de ölmüş.

Şu anda incelemeler yapılıyor. Kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır, kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Tespitler daha çok terörle bağlantılı olabilir istikametinde. Birkaç saat içinde bakanlığımız detay bilgi verecektir."

Reyhanlı'daki patlamadan ilk görüntüler
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Reyhanlı'daki patlamadan ilk görüntüler
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
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