Rize'de hakkında arama kararı bulunan zanlı evindeki gizli tünelde yakalandı

Rize'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "kasten yaralama", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "tehdit" suçlarından hakkında arama kararı bulunan İ.H'nin (51) Ardeşen ilçesine bağlı Kurtuluş köyündeki evinde saklandığını tespit etti. Şüphelinin kaçış için gizli tünel hazırladığını ve evin etrafını da kameralarla takip ettiğini belirleyen ekip, operasyon gerçekleştirdi.