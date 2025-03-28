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Rize'de hakkında arama kararı bulunan zanlı evindeki gizli tünelde yakalandı

Rize'de hakkında arama kararı bulunan zanlı evindeki gizli tünelde yakalandı

15:5628/03/2025, Cuma
AA
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Rize'de 4 yıldır farklı suçlardan aranan kişi, saklandığı evdeki gizli tünelden kaçarken yakalandı. "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "kasten yaralama", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "tehdit" suçlarından hakkında arama kararı bulunan İ.H. tutuklandı.

Rize'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "kasten yaralama", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "tehdit" suçlarından hakkında arama kararı bulunan İ.H'nin (51) Ardeşen ilçesine bağlı Kurtuluş köyündeki evinde saklandığını tespit etti. Şüphelinin kaçış için gizli tünel hazırladığını ve evin etrafını da kameralarla takip ettiğini belirleyen ekip, operasyon gerçekleştirdi.


Ekipler İ.H'yi evdeki bir dolabın arkasından geçilen ve ormanlık araziye çıkan gizli tünelde yakaladı.

Evde ve tünelde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör, 48 mermi, 2 bilgisayar, 17 yasak yayın kapsamında kitap ile çok sayıda namlu, kabza, yay ve mil gibi tabanca parçaları ele geçirildi.


Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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#Rİze
#Tünelden kaçarken yakalandı

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