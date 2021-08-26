Gündem Rizede heyelan sonrası mezar 30 metre kaydı cenaze yerinde kaldı
RİZE

Rize’de heyelan sonrası mezar 30 metre kaydı cenaze yerinde kaldı

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde bir mezar, şiddetli yağışlar neticesi yaşanan heyelanda yerinden 30 metre kaydı, cenaze ise yerinde duruyor.

Haber Merkezi İHA
Rize’de heyelan sonrası mezar 30 metre kaydı cenaze yerinde kaldı
Ahmet Saruhan adlı vatandaşın kabri, 14 Temmuz tarihinde Rize’de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda yerinden kaydı.

Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi’nde Ahmet Saruhan adlı vatandaşın kabri, 14 Temmuz tarihinde Rize’de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda yerinden kaydı. Yaşanan afet sonrası mezarın kaydığını ve afetin korkusunu yaşadıklarını aktaran Yakup Saruhan, mezarlığın üst kısmının kaydığını, cesedin ise yerinde olduğunu belirtti.

'BÜYÜK KORKU YAŞIYORUZ'

Saruhan, “Yağmur yağdığı zamanlar mezarlıkların olduğu bölgeyi her seferinde kontrol ediyorduk. Geçtiğimiz ay meydana gelen afette mezarlığımız heyelan sonrası yerinden kaydı. Mezarlığın üstü koptu, cenaze yerinde duruyor. Afet sonucunda elektriklerimiz kesildi, afetin zararlarıyla karşılaştık. Yollarımız da tehlikeli. Bir daha afet olursa yolumuz yok olacak endişesindeyiz. Büyük korku yaşadık” ifadelerini kullandı.


  • AFAD ekiplerince bölgenin kontrol edildiğini aktaran Saruhan, mezarlık için duvar yapılacağını söyledi.

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Rize'de heyelan: 6 kişi çay bahçesinde mahsur kaldı​
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Kentte etkili olan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Çayeli ilçesi ve Muradiye beldesindeki bazı bölgeler su altında kaldı.
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Şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı alanlarda heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü.
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Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde çay toplarken heyelan nedeniyle karayolunun ulaşıma kapanması sonucu 6 kişi mahsur kaldı.
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Harekete geçen AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de iş makineleri eşliğinde heyelan nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.
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Merkeze bağlı Elmalı köyü okulu binasının yamaç arazideki bahçesi de heyelan sonucu çöktü.
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Yağışın sürdüğü bölgede yaşanan heyelan ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasarların oluştuğu noktalarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
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Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma operasyonu sonucu çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle, 6 kişi debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan kişiler, kendilerini bekleyen aile fertlerine sarılıp gözyaşı dökerken, operasyon sonunda duygusal anlar da yaşandı.
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'KORKMADIM AMA ABLAM BAYILDI' Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Kenan Kethüda, o anlar anlatarak Çay topluyorduk, yağmur başladı, geldik derenin yanına, baktık ki dere taşmış. Ailemize haber verdik, AFAD gelip bizi kurtardı. Ben korkmadım ama ablam bayıldı dedi.
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'ÇOCUKLARIMA KAVUŞTUM' 4 çocuğu derenin karşı tarafında mahsur kalan anne Zeynep Kethüda ise Çocuklar çay topluyordu. Yağmur yağmaya başlayınca çocuklar aradı, dereden geçemediklerini söyledi. Bizde muhtara haber verdik, ekipler hemen geldi. Çok şükür çocuklarıma kavuştum diye konuştu.
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Rize'de heyelan: 6 kişi çay bahçesinde mahsur kaldı​
Rize'de etkili olan sağanağın ardından yollar göle döndü, bazı köylerde heyelanlar meydana geldi. Çay bahçesinde heyelan sonucu mahsur kalan 6 kişi için ekipler kurtarma çalışması başlattı. Mahsur kalan kişiler yaklaşık 40 dakika süren operasyon sonucu çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle kurtarıldı.

Rize'de heyelan sonrası evler askıda kaldı
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Kentte sel ve heyelan felaketinde 236 bina hasar gördü. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda ev askıda kaldı. Vatandaşlar askıda kalan evlerini boşaltarak yurtlara ya da yakınlarının yanına yerleşti. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize’de ilk belirlemelere göre 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.
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Güneysu ilçesinde heyelan kabusunu yaşayan Bedriye Erdoğan, “Çok yağmur yağdı. Çoluk çocuğumuz hep risk altındaydı. Çok korktuk. Çaylıklar su oldu, aktı. Çok üzüldük, çok ağladık. Eşim çaylıkların oradaydı. Ben de çığlıkları duyunca eşim çamurun altında kaldı zannettim. Allah bir daha göstermesin, beterinden saklasın. Tam çay zamanı bölgede. Daha kötüsü de olabilirdi. Birçok insanın malı gitti. Cana geleceğine, mala gelsin” diye konuştu.
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Çaylıklarının yerinde olmadığını belirten Yakup Erdoğan, “Burada çaylıkların aşağıya geldiği zaman ben bir akrabamdaydım. Buraya geldiğimde çaylıkların hep koptuğunu gördüm. Çok şaşırdık. Bizi Allah korudu. Burada iyi ki yoktuk. Amcamın ve benim çaylığım yerinde yok. Evimin arka tarafında bulunan çaylıklarda yola inecekti ama evim siper oldu onlara. Çok hasarımız var” dedi
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Rize'de heyelan sonrası evler askıda kaldı
Rize'de çarşamba günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel ve heyelan felaketinde, 236 bina hasar gördü. Heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda evin askıda kaldığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 2 kişi ise dere yataklarında aranıyor.

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