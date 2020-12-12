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Gündem Rodosta Yunan vahşeti Gemiyle getirip şişme botla geri ittiler
ANKARA

​Rodos’ta Yunan vahşeti: Gemiyle getirip şişme botla geri ittiler!

Rodos’ta Yunan vahşeti: Gemiyle getirip şişme botla geri ittiler

Ege Denizi’nde Yunanistan’ın göçmenlere yönelik insanlık ve hukuk dışı uygulamaları sürüyor. Rodos Adası’nın kuzeyinde iki şişme bota aktardıkları göçmenleri, Türk karasularına iten Yunan sahil güvenlik unsurları daha sonra bölgeden ayrılarak göçmenleri açık denizde ölüme terk etti.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Yunan sahil güvenlik unsurları bölgeden ayrılarak göçmenleri açık denizde ölüme terk etti.
Yunan sahil güvenlik unsurları bölgeden ayrılarak göçmenleri açık denizde ölüme terk etti.

Yunanistan sahil güvenliğinin geri göndermeyi geri itme olarak formüle eden uygulaması insansız hava araçları görüntülerine yansıdı. Kaydeline görüntülerin ilk saniyelerinde Yunan sahil güvenlik unsurları, Rodos Adası’nın kuzeyine gemi ile getirdikleri düzensiz göçmenleri iki şişme bota aktardığı görüldü.

GÖÇMENLERİ ÖLÜME TERK ETTİ

Gemiye bağlı şişme botları, açık denizde göçmenlerin hayatını hiçe sayarak Türkiye uluslararası sularına kadar çeken Yunan askeri, Türkiye’ye geri gönderme operasyonunun son aşamasında gemiye bağlı halatları çözdü ve göçmenleri Türk karasularına geri iterek bölgeden hızla uzaklaştı.

TÜRKİYE YARDIMA YETİŞTİ

Yaşadıkları tehlikeli yolculuğun şokunu atlatamadan açık denizde ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise Türk sahil güvenlik ekipleri yetişti. Şişme botlardan çıkarılarak gemiye alınan düzensiz göçmenler daha sonra kıyıya çıkarıldı.

Göçmenlerin ölüme terk edildiği anlar: Yunanistan yine insanlık dersinde sınıfta kaldı
FOTOĞRAF 5
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Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Ege Denizi'ndeki Rodos Adası'nın kuzeyinde 2 şişme bota aktardıkları düzensiz göçmenleri, Türk karasularına doğru geri ittiği anlar, İHA tarafından dakika dakika kaydedildi.
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Görüntüde, Yunan sahil güvenlik unsurları, Rodos Adası'nın kuzeyine gemi ile getirdikleri düzensiz göçmenleri, 2 şişme bota aktarıyor.
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Daha sonra Yunanistan'a ait unsurlar, göçmenlerin bulunduğu botları çekmeye başlıyor.
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Açık denizde şişme botlarla Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından çekilen göçmenlerin tehlikeli yolculuğu Türk karasularına kadar devam ediyor. Yunan unsurları, düzensiz göçmenleri Türk karasularına geri itmelerinin hemen ardından bölgeyi terk ediyor.
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Açık denizde ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerin yardımına ise Türk sahil güvenlik unsurları yetişiyor. Gemiye alınan kaçak göçmenler, kıyıya çıkarılıyor.
Göçmenlerin ölüme terk edildiği anlar: Yunanistan yine insanlık dersinde sınıfta kaldı
Ege'de, Yunan sahil güvenlik gemisinin 2 bota aktardığı düzensiz göçmenleri açık denizde ölüme terk ettiği ve Türk sahil güvenlik unsurlarının yardım eli uzattığı anların insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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