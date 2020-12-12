Rodos’ta Yunan vahşeti: Gemiyle getirip şişme botla geri ittiler!
Rodos’ta Yunan vahşeti: Gemiyle getirip şişme botla geri ittiler
Ege Denizi’nde Yunanistan’ın göçmenlere yönelik insanlık ve hukuk dışı uygulamaları sürüyor. Rodos Adası’nın kuzeyinde iki şişme bota aktardıkları göçmenleri, Türk karasularına iten Yunan sahil güvenlik unsurları daha sonra bölgeden ayrılarak göçmenleri açık denizde ölüme terk etti.
Yunanistan sahil güvenliğinin geri göndermeyi geri itme olarak formüle eden uygulaması insansız hava araçları görüntülerine yansıdı. Kaydeline görüntülerin ilk saniyelerinde Yunan sahil güvenlik unsurları, Rodos Adası’nın kuzeyine gemi ile getirdikleri düzensiz göçmenleri iki şişme bota aktardığı görüldü.
GÖÇMENLERİ ÖLÜME TERK ETTİ
Gemiye bağlı şişme botları, açık denizde göçmenlerin hayatını hiçe sayarak Türkiye uluslararası sularına kadar çeken Yunan askeri, Türkiye’ye geri gönderme operasyonunun son aşamasında gemiye bağlı halatları çözdü ve göçmenleri Türk karasularına geri iterek bölgeden hızla uzaklaştı.
TÜRKİYE YARDIMA YETİŞTİ
Yaşadıkları tehlikeli yolculuğun şokunu atlatamadan açık denizde ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise Türk sahil güvenlik ekipleri yetişti. Şişme botlardan çıkarılarak gemiye alınan düzensiz göçmenler daha sonra kıyıya çıkarıldı.