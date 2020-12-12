​Rodos’ta Yunan vahşeti: Gemiyle getirip şişme botla geri ittiler!

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Korona mağduru esnafa büyük destek

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte örnek bir sosyal destek paketini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, vaka sayılarındaki artışla birlikte özellikle esnafı yakından ilgilendiren kapsamlı bir destek paketini daha uygulamaya aldı. Su indiriminden belediye alacaklarının ötelenmesine kadar bir dizi uygulama ile Bursalı esnafın süreci en az hasarla atlatması amaçlanıyor.