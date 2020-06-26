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İSTANBUL

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: 2. Abdülhamid Han'a hakaretler savuran Merdan Yanardağ'ın sözleri nedeniyle inceleme başlatıldı

RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: 2. Abdülhamid Han'a hakaretler savuran Merdan Yanardağ'ın sözleri nedeniyle inceleme başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ’ın Sultan Abdulhamid Han hakkındaki sözleri nedeniyle TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ.
Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ’ın sözleri nedeniyle TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Şahin, inceleme gerekçesini şöyle açıkladı:

  • “TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır.”

2. Abdülhamid ile ilgili hadsiz ifadeler

Daha önce Fazilet Durağı yalan haberine imza atan Tele 1 gazetecisi Merdan Yanardağ, küstah yayınlarını sürdürmeye devam ediyor.

Yanardağ canlı yayında, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadelerde bulundu.

Yanardağ'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tele 1'in sözde gazetecisi Merdan Yanardağ'ın Sultan 2. Abdülhamid ile ilgili hadsiz ifadeleri
GÜNDEM
Tele 1'in sözde gazetecisi Merdan Yanardağ'ın Sultan 2. Abdülhamid ile ilgili hadsiz ifadeleri

Merdan Yanardağ'dan skandal ifadeler: Abdülhamid Han'a hakaretler savurdu
OYNAT 00:50
Merdan Yanardağ'dan skandal ifadeler: Abdülhamid Han'a hakaretler savurdu
CHP'nin desteklediği yandaş kanal TELE 1'de kanalın yayın müdürü Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid'e ağır hakaretlerde savurdu. Yanardağ canlı yayında, '1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere...' ifadelerini kullandı. Merdan Yanardağ'ın bu ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.


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