RTÜK Başkanı Şahin duyurdu: 2. Abdülhamid Han'a hakaretler savuran Merdan Yanardağ'ın sözleri nedeniyle inceleme başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ’ın sözleri nedeniyle TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
Şahin, inceleme gerekçesini şöyle açıkladı:
- “TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır.”
TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır.
2. Abdülhamid ile ilgili hadsiz ifadeler
Daha önce Fazilet Durağı yalan haberine imza atan Tele 1 gazetecisi Merdan Yanardağ, küstah yayınlarını sürdürmeye devam ediyor.
Yanardağ canlı yayında, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadelerde bulundu.
Yanardağ'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.