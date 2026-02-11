RTÜK yayın ilkesi ihlallerini affetmedi: İki televizyon kanalına idari ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkelerine aykırı içerik yayımladıkları gerekçesiyle iki televizyon kanalına yaptırım uyguladı. Kurul, alınan karar doğrultusunda söz konusu kanallara idari para cezası verdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplanan Üst Kurul, küfür ve argo ifadeler kullanan ve aile kurumunu hedef alan yayınlara yaptırım uyguladı.
"Kıskanmak" dizisindeki ihlallere de ceza verildi
Üst Kurul toplantısında, NOW televizyonunda yayınlanan "Kıskanmak" adlı dizide yer alan yayın ihlalleri de görüşüldü.
Dizinin bazı sahne ve temalarının aile kurumunu zedelediği, evlilik dışı ilişkilerin ve evli bireylerin başkalarından çocuk sahibi olmalarının normalleştirildiği, üstelik bu durumun olumlu bir şey olarak gösterildiği ve genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu tespit edildi.
RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen şikayetleri de değerlendiren Üst Kurul, NOW TV'ye söz konusu yayınları ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesini ihlal etmekten yüzde 3 idari para cezası uyguladı.