Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
LGBT propagandası ve müstehcen yayınlara RTÜK engeli: 3 medya kuruluşuna ceza kesildi

LGBT propagandası ve müstehcen yayınlara RTÜK engeli: 3 medya kuruluşuna ceza kesildi

16:0722/01/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
RTÜK’ten bir televizyon kanalı ve iki dijital platforma ceza
RTÜK’ten bir televizyon kanalı ve iki dijital platforma ceza

RTÜK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, mevzuata aykırı yayınlar nedeniyle 1 televizyon kanalı ve 2 dijital platform hakkında idari yaptırım kararı alındı. Söz konusu yaptırımların, devlet büyüklerine yönelik eleştiri sınırlarını aşan yayınlar ile müstehcenlik ve LGBT propagandası içeren içerikler kapsamında uygulandığı bildirildi.

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre; Üst Kurul, Ekrem Açıkel'in sunuculuğunu yaptığı
'İçinizden Biri'
adlı programdaki yayın ihlallerini değerlendirdi. Kabine'de görevli bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanının önlük giymiş görüntüleri ekrana yansıtılarak sözde karne notu verilen programda, eleştiri sınırını aşan suçlayıcı, itibarsızlaştırıcı, aşağılayıcı ve itham edici yorumlara yer verildiği tespit edildi. Bu gerekçelerle, ilgili kanala 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yer alan
'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz. Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez'
hükmünü ihlal etmekten idari para cezası uygulandı.

'Jasmine' dizisine ilişkin üst sınırdan ceza

Üst Kurul, dijital platformda yayınlanan
'Jasmine'
dizisine yönelik yayın ihlalleri tespitlerini de görüştü. Dizinin 2, 4 ve 6'ncı bölümlerinde yer alan bazı sahnelerde cinselliği bir yaşam standardı oluşturmak için kullanmanın sıradanlaştırılarak sunulduğu, hatta bu içeriğin bir eğlence formatına dönüştüren diyaloglar ve görsellerle birlikte ekrana getirildiği bunun da özellikle genç izleyiciler üzerinde zihinsel, psikolojik ve ahlaki açıdan olumsuz nitelikte etkilere neden olabileceği vurgulandı. İlgili dijital platforma, 6112 sayılı Kanun'da düzenlenen
'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz'
hükmünü ihlalden katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

LGBT'nin sıradanlaştırılmasına üst sınırdan ceza

Dijital platformda yayınlanan
'Passages'
filmindeki yayın ihlalleri tespitleri Üst Kurul gündemine alındı. Çok sayıda müstehcen sahneye yer verilen film içeriğinde; eş cinsellik ve evlilik dışı ilişkinin sıradanlaştırıldığı tespit edilirken, bu durumun aile kurumunu itibarsızlaştırdığı, başta çocuklar nezdinde olmak üzere genel olarak toplumsal cinsiyet rollerini zedelediği ve toplumu yozlaştırdığı vurgulandı. Üst Kurul, ilgili dijital platforma 6112 sayılı Kanun'da yer alan
'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz'
ve
'Müstehcen olamaz'
hükümlerini ihlal etmekten katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası uyguladı.




#LGBT propagandası
#müstehcenlik
#RTÜK
#yayın
#idari ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura sonuçları e-Devlet’te nereden, nasıl ve hangi bölümden sorgulanıyor?