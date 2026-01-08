Yeni Şafak
RTÜK: Yayınlar ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz

11:048/01/2026, Perşembe
IHA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan aile paylaşımı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan aile paylaşımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan paylaşımda, "Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" denildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) sosyal medya hesabından ‘güçlü aile, güçlü millet’ notuyla paylaşım yapıldı.


Paylaşımda; yayınların
‘Ailenin Korunması İlkesine’ aykırı olamayacağı ve ailenin önemi hatırlatılarak, "Aile, toplumun çelik çekirdeği, özü, nüvesi ve güç kaynağıdır. Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz"
ifadelerine yer verildi.

