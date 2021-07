Ruh hastası yalancı: ​CHP lideri artık psikiyatrinin konusu

AK Partisi Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yalan operasyonlarına “Siyasette de bir müsilajla karşı karşıyız” dedi. Yalanlarının dozunun sürekli arttıran Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösteren Erdoğan, özetle şunları söyledi: Türkiye, 2023 yılına yaklaştıkça partimize ve ülkemize yönelik saldırıların giderek artacağı anlaşılıyor. Dışardan ve içeriden birtakım sözler aldığı anlaşılan CHP, giderek daha pervasız, yıkıcı ve ahlaksız bir şekilde bizi hedef alıyor; buna benzer bir görüntü vererek ülkenin demokrasisine, ekonomisine, geleceğine kast ediyor. Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksijensiz kalma riski ile boğuşuyorsa siyasette de yerli ve milli her adımı yok etmeye çalışan, dahası siyaseti kirleten bir müsilajla karşı karşıyayız.

SİYASİ MÜSİLAJ

CHP’nin başını çektiği bu siyasi müsilaj, her türlü iftirayı, yalanı, çarpıtmayı, küresel boyutu da olan büyük bir medya ve sosyal medya ağıyla milletimizin üzerine adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Dikkatinizi çekiyorum, burada sehven, yanlış bilgi verme değil, bilinçli ve kasıtlı bir iftira, yalan, çarpıtma hali hatta stratejisi yürütülmektedir. Şayet, böyle değilse durum daha vahim demektir. Çünkü ortada klinik bir vaka söz konusudur.

CHP’NİN İFTİRA ZULMÜ

Her ne sebeple olursa olsun, Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da bir yalan terörüdür. Bunlara göre, bu ülkedeki cumhurbaşkanından başlayarak bürokratlarından işadamlarına kadar herkes; yolsuzluk yapmaktadır, hırsızdır, uyuşturucu kaçakçısıdır, banka soyguncusudur. Ülkesini aklına gelen her türlü aşağılık sıfatla itham edecek her tarafı suç kaynayan bir yer olarak gösterecek kadar kendini kaybetmiş bir ruh hali ile karşı karşıyayız.

PSİKİYATRİNİN KONUSU

Bizim bunca yalanı, bunca iftirayı, bunca ithamı büyük bir keyifle ve kendinden emin edayla ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikatle bağını bu derece koparmış bir insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaklardır, inşallah tedavisi de mevcuttur. Bize düşen ‘Allah şifa versin’ demekten ibarettir.

GİDEREK BÜYÜYEN BİR SORUN

Yalan ve iftira meselesinde tek sorun CHP’nin başındaki zat olsa ‘mazurdur’ der geçeriz ama bu mesele medyada ve sosyal medyada giderek büyüyen bir sorun halini almıştır. Hatta birçok ülke bu tehditle mücadele için çeşitli kanuni düzenlemelere gitmektedir. Gelişmiş ülkelerin hayata geçirmeye başladıkları bu hukuki adımların benzerlerini artık bizim de acilen gündeme almamız gerekiyor.

Türkiye Kanal İstanbul’a kavuşacak

Ne kadar kalkınma yatırımı varsa CHP’nin önünü kesmeye çalıştığını belirten Erdoğan, “Son olarak Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar. Hem de bu işi öylesine usul ve ahlak dışı bir üslupla yapıyorlar ki yeminli Türkiye düşmanları bile çıtayı böyle bir seviyeye indiremez. Bunlar lafa gelince bizi ‘tek adamlık’ ile, ‘hukuk tanımazlık’ ile ‘diktatörlük’ ile itham ederler ama kendileri sadece Kanal İstanbul konusundaki beyanlarıyla bile ne anayasa ne yasa ne teamül ne devlet adabı tanıdıklarını, millete zerre kadar saygılarının olmadığını açıkça ortaya koymaktadırlar” dedi.

Erdoğan, “Türkiye, bugüne kadar bunca esere, bunca hizmete nasıl CHP’ye rağmen sahip olmuşsa, Kanal İstanbul Projesi’ne de aynı şekilde kavuşacaktır. Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temelini attık. Altyapı deplase çalışmalarının ardından Kanal’ın kazısına süratle başlanacak. Türkiye’ye 19 yıldır kazandırdığımız eser ve hizmetleri, bu dünya çapında projeyle taçlandıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Dalton’la dost değiliz diye mi rahatsızsınız

“Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda niye rahatsız oluyorsunuz” diye soran Erdoğan, “Terör örgütleriyle beraber olmadığımız için mi? Kandil’den talimat bize gelmediği için mi? Avrupa Birliği’nden parasal yardım, destek almadığımız için mi? Amerika’da bir Dalton var (John Bolton), o Dalton’la dost olmadığımız için mi? Biz, bu milletin evlatlarıyla dostuz, beraberiz. Bu milletin evladıyla bu yola aynen devam edeceğiz. Evelallah, bu milletin evlatları, John’lara, George’lara yeter de artar bile. Biz, bu konuda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine de biz ulaştıracak, büyük ve güçlü Türkiye’yi biz kuracak, gençlerimize 2053 vizyonlarını da biz hediye edeceğiz” dedi.

MKE kanunu Meclis’te kabul edildi

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) yapısını değiştirecek olan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklife ile, başlangıç sermayesi bir milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulacak. Şirket, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olacak. Şirketin sermayesinin tamamı Hazine’ye ait olacak. Yeni yasayla MKE, bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenecek. Yabancı uyruklu personel çalıştırabilecek olan şirket, özelleştirme uygulamalarından muaf tutulacak. MKE’de istihdam edilen personelin mevcut statüleri ve unvanlarına ilişkin sosyal ve özlük hakları korunacak.

2023 Türkiye’nin seçim takvimidir

Erdoğan, “Kendi hayal dünyalarında iktidar serabı görenler şimdiden yatırımcısından bankacısına, yargı mensubundan polisine, askerine önlerine kim gelirse herkesi tehdit etmeye başladılar. 6 ay sonra erken seçim var biliyorsunuz demi, haberiniz var. Bay Kemal öyle diyor. O diyorsa doğrudur. Muhalefetin 2023’le ilgili cüretinden cesaret alan kimi çevrelerin de galiz ifadelerle ülkeyi ve milleti ayakta tutan değerleri yıkmaktan, devri sabıktan söz ettiklerini işitiyoruz. Şunu unutun. Bunlar adeta bir yalan makinasıdır ve bu şekilde de bu yola devam edeceklerdir ama bir şeyi bilmeleri gerekiyor. Haziran 2023, Türkiye’nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız, ilan ettiğimiz tarih budur. Bu iş öyle sıradan bir iş değildir. Aklınıza ne gelirse yapın, böyle bir şey yok” dedi.

Bu ne densizlik ne terbiyesizlik

Kılıçdaroğlu’nun Katarlı öğrencilerin sınavsız üniversiteye gireceği yalanına da sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karşımızda ‘Katarlı öğrencilerin ülkemizde sınavsız tıp fakültesine gireceği’ yalanını hiç utanmadan, sıkılmadan, 2 milyon 600 bin öğrenciye ve ailelerine saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne densizlik, bu ne terbiyesizliktir. Tepeden tırnağa hepsi yalan. Zaten bunlar yalan dersini özellikle alıyorlar. Halbuki ‘Katarlı gençler sınavsız tıp fakültelerine girecek.’ denilen mesele, tamamı da dost ve kardeş 12 ülkeyle aramızda 1994’ten beri var olan askeri sağlık işbirliği protokolünün Katar ile de imzalanmasından ibaret. CHP, böyle bir yalandan nasıl bir siyasi çıkar sağlamıştır? Kılıçdaroğlu yıllardır sürdürdüğü iftira listesine bir yenisini ekleyerek kendisi için nasıl bir siyasi neticeye ulaşmayı murat etmiştir” diye sordu.