Öztürk Yılmaz: Kemal Kılıçdaroğlu yürüyen yalan makinesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu milyonlarca gencin katıldığı Yükseköğretim Öğretim Sınavı’ndan (YKS) bir gün önce, "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanına sarıldı.

İddialara ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" denildi.

Kılıçdaroğlu, iddiası çürütülmesine rağmen tüm çağrıları kulak arkası ederek özür dilemedi.

Eski CHP'li Öztürk Yılmaz'dan sert sözler: Kılıçdaroğlu yürürken yalan söyleyen birisi

Konuya ilişkin TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında değerlendirmelerde bulunan Yenilik Partisi Başkanı Öztürk Yılmaz, eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

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Kılıçdaroğlu'nu "yürüyen yalan makinesi" olarak nitelendiren Yılmaz, "Türkiye’de şu sorun var. İnsanları itibarsızlaştırmak çok kolay. Muhalefet de aynısını yapıyor. İstifa ettiğim zaman baktım koridorda bir sürü yalan dolaştırıyorlar. Yürürken yalan söylüyorlar. Yiyip, içip yalan söylüyor. Muhalefet beni ihraç ettikten sonra bu kez itibarsızlaştırmak için bir sürü yayın yasağı koydu. Kılıçdaroğlu yürürken yalan söyleyen birisi.Oturuyor, kalkıyor yalan söylüyor. Birisi de, 'Kardeşim, sen böyle namuslu insanlara sırf gıcık olduğun için yalan söylersen bu yalanlar ayağına dolaşır' demiyor. 'Bana dokunmuyorsa ne yapıyorsa yapsın.' stratejisi var. Bu Türkiye’nin de muhalefetin de iktidarın da canını yakar." şeklinde konuştu.

İnce de benzer ithamlarda bulunmuştu

Yılmaz gibi CHP'den istifa ederek kendi partisini kuran Muharrem İnce de Kılıçdaroğlu hakkında benzer ithamlarda bulunmuştu.

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İnce, CHP lideri için, "Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor" demişti.

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OYNAT 01:21 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi. BiP'te paylaş

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