Gündem Rum Başpiskopos II Hrisostomos Erdoğan gerçek bir vatansever
İSTANBUL

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos: Erdoğan gerçek bir vatansever

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da bahsetti. Hrisostomos, “ Türk lider Erdoğan, yıllarca Türkiye’nin ucuz işgücünü kullanan Avrupa’dan bugün ‘intikam alan’ gerçek bir vatansever” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da bahsetti. Hrisostomos, “ Türk lider Erdoğan, yıllarca Türkiye’nin ucuz işgücünü kullanan Avrupa’dan bugün ‘intikam alan’ gerçek bir vatansever” ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN GERÇEK BİR VATANSEVER"
Rum basınına konuşan II. Hrisostomos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki düşüncelerini de paylaşarak, “Türklerin lideri Erdoğan, yıllarca Türkiye’nin ucuz işgücünü kullanan Avrupa’dan bugün intikam alan gerçek bir vatansever” ifadelerini kullandı.
REFERANDUMDA HAYIR ÇIKMASI İÇİN 50 BİN KIBRIS LİRASI HARCADIM
II. Hrisostomos, 2004 yılındaki Annan planı referandumlarda “hayır”a destek vermek için “50 bin Kıbrıs Lirası harcadığı” itirafı hatırlatılarak, bu paraları nerelere verdiği sorulduğunda şunları söyledi: “Halkı yönlendirmemiz için afiş çıkarmak, şunu-bunu yapmakla ilgilenen bir grup vardı. O zaman bir gazeteci, Başpiskoposluk tarafından kesilmiş 50 bin liralık bir çek fotokopisini sallayarak geldi. Onu kendisine bir muhasebeci vermişti. Halen Baf Metropolitiydim o da (gazeteci) hem Başpiskoposluğu hem de beni ifşa etmek istiyordu. Ne olduğunu anlar anlamaz sesimi yükselterek masaya yumruğumu vurarak ‘Kilise’nin mülkü 2-3 milyar. Bütün mülkü vatan için. Duyuyor musun?’ diye bağırdım, tek söz söylemeden çıkıp gitti”
İNGİLİZLER ADİ, BİZİ YIKACAKLARINI SANDILAR
II. Hrisostomos, eski Rum lider Tasos Papadopulos kast edilerek “o size, barikatların açılmasını istemediğini söyledi mi?” sorusu üzerine “İstemiyordu. Hakikaten istemedi. Bize sıkıntı yaratacağını biliyordu” dedi ve şunları ekledi: “Halk haykırarak Avrupa’ya hayır diyelim dediğinde bir açıklama yaptım ve hayır büyükler içindir, küçükler için değil dedim. 2003’te Başkanlığa çıktım. İzah ettim” dedi. Öte yandan, II. Hristostomos kendisine yöneltilen, 2004’teki Annan referandumda verilen hayır cevabını nasıl izah edersiniz?” sorusuna “Kaybettiğimizi görüldü. Kıbrıs gidiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti gidiyor. İngilizler adi. O sakat bağımsızlığı verdiler ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni istedikleri zaman yıkabileceklerini zannettiler” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın AB büyükelçileriyle görüştü: Türkiye ve AB dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket etmeli
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın AB büyükelçileriyle görüştü: Türkiye ve AB dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket etmeli

İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye'nin öneminin farkındayız
DÜNYA
İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye'nin öneminin farkındayız
Abone Ol Google News
Azeriler Türk değil!

Azeriler Türk değil!

​Cambaz oynatanların masalları artık geçersiz, korkuları da bu.
Bu nasıl eğitim!

Bu nasıl eğitim!

​Aracıyla köpeğini sürükleyen sürücüden pişkin savunma.
Rum Başpiskopos II. Hrisostomos: Erdoğan gerçek bir vatansever

​İçişleri Bakanlığından 81 ile yılbaşı genelgesi.

Kredi çekenler dikkat

Kredi çekenler dikkat

​Yargıtay'dan emsal karar: Bankalar artık borç isteyemeyecek
PKK'ya<br>bir darbe daha

PKK'ya
bir darbe daha

​MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Büyük başarı

Büyük başarı

​​Son 22 karşılaşmada aldıkları sonuçlar dikkat çekiyor.
'ORKA' geliyor

'ORKA' geliyor

​Mavi Vatan için yerli ve milli hafif torpido.
Teröre geçit yok

Teröre geçit yok

​Yıldırım Operasyonları'nda 148 terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin en sakin yeri

Türkiye'nin en sakin yeri

​Kalabalıktan kaçıp buraya geliyorlar.
Altın meselesinde kan aktı

Altın meselesinde kan aktı

​Damadın babası altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı.

'Kaçacak yer bulamazlar'

'Kaçacak yer bulamazlar'

Bakan Akar'dan Libya'da kritik açıklamalar.
Bu kez kadın dehşeti

Bu kez kadın dehşeti

Kıskançlık krizine girdi, kocasını oklavayla dövüp sokağa attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.