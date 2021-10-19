Rumların mektup oyunu

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’i (BM) Türkiye’ye karşı kışkırtma peşinde.
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki eylemleri ve Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde araştırma yapan Nautical Geo isimli gemiye yönelik müdahaleleri sebebiyle, AB ve BM’ye mektup gönderdi.
Rum Bakan mektubunda, East Med üyesi ülkeleri harekete geçmeye çağırdı ve AB Bakanlar Komitesi toplantısında Türkiye’ye yönelik önlemler alınmasını istedi.
Rum Lobisi’nin bu hareketle, 2021 AB Genişleme Stratejisi ve Türkiye raporunu da etkilemeyi hedeflediği kaydedildi. Büyük bölümü Türk kıta sahanlığından geçen East Med Boru Hattı Projesi güzergâhının haritalandırılması için kiralanan Nautical Geo gemisi, Girit’in doğusunda ve Kıbrıs’ın güneyinde Türk kıta sahanlığında araştırma yapma girişiminde bulununca Türk donanması tarafından engellenmişti.