Gündem Rüşveti bölüşemediler Şüphelilerin para kavgası telefon tapelerine yansıdı
İSTANBUL

Rüşveti bölüşemediler: Şüphelilerin para kavgası telefon tapelerine yansıdı.

Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda şüphelilerin para kavgası telefon tapelerine yansıdı. Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal’ın özel kalemi Seval Arslan, görüştüğü kişiye “Niye o kadar az?”, “Hayır ya, gelen para fazlaydı”, “Kapatsana, Haydar Başkana yazacağım!” diyor. Arslan’ın konuştuğu kişi ise “Tamam üçe böl demiş Haydar Başkan, gerizekalı dur!” diye cevap veriyor.

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Rüşveti bölüşemediler: Şüphelilerin para kavgası telefon tapelerine yansıdı.
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CHP’li Maltepe Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonunun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Battal’ın özel kalemi Seval Arslan, eski Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz Ceyhan ve belediye çalışanı Ferhat İşsever’in kendi aralarında yaptığı konuşmalar, rüşvet çarkının nasıl işlediğini ortaya koydu. Rüşvet havuzunda toplanan paralardan “borç” diye söz eden belediye çalışanlarının, paraları kendi aralarında bölüştüğü, paylaşımın Haydar Battal'ın koordinesinde yapıldığı tespit edildi. Mali Şube polislerinin tespitlerine göre, rüşvet paraları eşit şekilde bölüştürülmediği için bazen sorun yaşanmış.

Haydar Battan
Haydar Battan

PARANIN BAŞINDA BATTAL VAR

Banka hesabına yatırılacak rüşvet parası, belediye çalışanı Ferhat İşsever tarafından “yardım” olarak nitelendirilirken, alınan rüşvetin eşit şekilde dağıtılmadığı ve bu nedenle sorun yaşandığı da şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları konuşmalara yansıdı. Battal’ın özel kalemi Seval Arslan’ın, gelecek rüşvet parası için görüştüğü kişiyle “Niye o kadar az?”, “Hayır ya, gelen para fazlaydı”, “Kapatsana ya... Ben Haydar başkana yazacağım, kapat!” diye paylaşımdan rahatsız olduğu konuşmalar yaptığı tespit edildi. Arslan’ın konuştuğu kişi ise “Tamam üçe böl demiş Haydar başkan, gerizekalı dur! WatsApp’tan arayayım” sözleriyle, taksimin Haydar Battal koordinesinde yapıldığını ortaya koydu.

ZABITAYA EŞOFMAN BİLE İSTEMİŞLER

Belediye çalışanları, usulsüz işlemler karşılığında rüşvet olarak sadece para almamış. Bir öğrenci yurdunun yapımında ruhsat karşılığında belediyede görevli tüm zabıta personeline eşofman istenmiş. Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal ile H.A.T. arasında geçen konuşmada, yurt ve kahvehaneye usulsüz bir kapı açılmak istendiği, kapı açılması halinde yurt ruhsatının iptal edileceği belirtilerek duruma çözüm aranıyor. Battal’la konuşan H.A.T.’nin, “Normal ruhsatını aldı zaten. Ruhsatını alana kadar zabıtaya eşofman bile istediler. Onları hiç söylemiyorum” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

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