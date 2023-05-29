Rusya Kiev'e hava saldırısı: 40'tan fazla hedef havada imha edildi

Tarihi seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen balkon konuşmasında vatandaşlara hitap etti. Seçimin kazananının tüm Türkiye olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanmıştır. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kırgın, küskün öfkeli değiliz" ifadelerini kullandı. Konuşmasına Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak devam eden Erdoğan, "Bu yolda beraber yürüdük. Sizler bu görevi yine bize verdiniz. Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz" dedi.