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ANKARA

Rusya ve Ukrayna’nın üst düzey ilk teması: Barış masası Antalya'da

Türkiye’nin diplomatik çabaları sonuç verdi. Rusya ve Ukrayna, Antalya’da masaya oturmayı kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Kuleba, 10 Mart’ta Türkiye’ye gelerek ateşkes ve barışı müzakere edecek. Tarihi toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da “arabulucu” olarak yer alacak.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Rusya ve Ukrayna’nın üst düzey ilk teması: Barış masası Antalyada
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları’nın Antalya’da bir araya geleceklerini açıkladı.

Ankara, hafta sonu, Rusya-Ukrayna savaşında diyalog çabalarını öngören diplomasisini yoğunlaştırdı. Liderleri bir araya getirmeyi isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, pazar günü de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki ülke dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getirmeyi amaçlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da cumartesi ve pazar Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon diplomasisi yürüttü.

TELEFON DİPLOMASİSİ SONUÇ VERDİ

  • Söz konusu çabaların ardından taraflar Antalya Diplomasi Forumu kapsamında buluşmayı kabul etti. Haberi Çavuşoğlu dün Ukrayna’dan tahliyelerin yürütüldüğü Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon Merkezindeki toplantı ardından duyurdu. Saldırıların başlamasından bu yana tarafları bir araya getirmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhataplarıyla 19 telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, “Ben de yaklaşık 40 görüşme gerçekleştirdim. Bu süre zarfında Kuleba ile 6, Lavrov ile 4 kez görüştüm. Mesaj yoluyla haberleşmemiz buna dahil değil” dedi.

ARABULUCULUK KONFERANSIYLA AYNI GÜN

Antalya aynı gün uluslararası Arabuluculuk Konferansı’na da ev sahipliği yapacak. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye arabuluculuğunda Antalya Diplomasi Formu (ADF) kapsamında buluşması çatışmaların dindirilmesinde diplomasiyi önceleyen çaba olarak öne çıkıyor. Lavrov ve Kuleba’nın görüşmenin ardından 11-13 Mart tarihlerinde düzenlenecek ADF’ye de katılmaları bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanı Antalya'da bir araya gelecek
OYNAT 01:15
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanı Antalya'da bir araya gelecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gündemdeki gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı.

Çatışma öncesinde ve çatışma sonrasında hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi yürüttüklerini belirten Çavuşoğlu, 'Lavrov da, Ukrayna Dışişleri Bakanı da toplantıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan da toplantıda özellikle benim de yer almamı istedi. Dolasıyla bu toplantıyı üçlü formatta gerçekleştireceğiz' dedi.

Türk misyonları açık

  • Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğini ve Odessa Başkonsolosluğunu açık tuttuğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, “Misyonlarını açık tutan nadir ülkelerden bir tanesiyiz” dedi. Çavuşoğlu, hem Ukrayna’daki insanlara hem de komşu ülkelere geçenlere Türkiye’nin insani yardımlarını artırarak sürdürdüğünü belirterek, “En öncelikli amacımız çatışmaların bir an önce durdurulması” dedi.

Görüşme üçlü formatta

qatışmalardan önce Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getirme teklifinde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

  • “Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Bilahare Lavrov bu görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde Dimitri Kuleba da bu toplantıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan Antalya’daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü formatta gerçekleştireceğiz. Bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Ve bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz.”

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