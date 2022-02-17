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POLİTİKA

Rusya'dan ABD'ye 'askerini çek' talebi

Rus basınında yer alan habere göre ABD’ye gönderilen mektupta tüm ABD askerlerinin Orta ve Doğu Avrupa’dan tamamen çekilmesi istendiği ifade edildi. ABD'ye açıkça rest çekilen mektupta, "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız." denildi.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan ABDye askerini çek talebi
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ABD'ye gönderilen mektupta tüm ABD askerlerinin Orta ve Doğu Avrupa'dan tamamen çekilmesi istendiği ifade edildi. Bunun yanı sıra ABD'nin Ukrayna'ya daha fazla silah vermemesi de talep edildi.

"Askeri tedbirleri uygulamak zorunda kalacağız"

Rusya'nın ABD'ye verdiği yazılı yanıtta, "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız." denildi.

Lavrov mektubu ABD'ye göndereceğini söylemişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından, "Güvenlik garantileri taslağına ilişkin cevap mektubunu bugün ABD'ye göndereceğiz." demişti.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri taslağına muhataplarından cevap aldıklarını, kendilerinin de bu cevaba karşı bir cevap hazırladığını ifade eden Lavrov, "ABD tarafının cevabının analizlerini tamamlıyoruz. Çok yakın bir zamanda durumun nereye varacağını öğreneceğinizi umuyorum. En azından bugün bu mektubu ABD tarafına göndereceğiz." dedi.

Kendi gönderdikleri mektubun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Lavrov, "Aksi takdirde Washington ve Brüksel'deki meslektaşlarımızın tercih ettiği gibi gizli tutulursa kamuoyu bu sefer Rusya ile Ukrayna sınırında neler olup bittiğiyle alakalı yalan bilgiler, düpedüz propagandalarla tıkanacak." ifadelerini kullandı.

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