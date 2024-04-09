Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Ukrayna ve Batılı ülkeler terör örgütlerini kullanıyor

Bu yıl Rusya'daki ulaşım ve enerji altyapısı, savunma sanayi işletmeleri ve yaşam destek unsurlarına yönelik 27 terör saldırısının engellendiğini belirten Bortnikov, "Ukrayna'daki Naziler ve onları yöneten Batılı ülkeler, topraklarımızda barbarca suçların işlenmesini organize ediyor, bu suçların işlenmesinde uluslararası terör örgütü üyelerini kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.