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ANKARA

Sabri Uzun’un rütbeleri sökülecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından skandal paylaşımda bulunan ve kararı işgal devletlerinin tutumuyla eş gören Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun için harekete geçti. Hakkında idari soruşturma başlatılan Uzun'un rütbeleri sökülecek.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Sabri Uzun’un rütbeleri sökülecek
Sabri Uzun

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP’li Canan Kaftancıoğlu kararı hakkında skandal paylaşımda bulunan eski emniyetçi Sabri Uzun’un rütbelerinin alınması için idari soruşturma başlattı.

  • Adı sık sık FETÖ ile anılan Uzun, 2002’de istihbarat daire başkanı olduğu dönemde, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilen bir yazıda, “Emniyet teşkilatı içinde Fetullahçı bir yapılanmanın olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı” yönünde görüş bildirmişti. Uzun, “FETÖ propagandası yapmak” ve “örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlarından yargılanıyor. Uzun, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yargıtay’ın Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasını onamasının ardından sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yapan Uzun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretler eden, Türkiye Cumhuriyeti devletine “katil” diyen Kaftancıoğlu’nu, Halide Edip Adıvar’a benzetmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Uzun için harekete geçti. EGM, FETÖ ve Kaftancıoğlu paylaşımları nedeniyle Uzun hakkında idari soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Uzun’un rütbelerinin alınması bekleniyor.

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