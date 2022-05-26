Sabri Uzun’un rütbeleri sökülecek

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Tiflis Kitap Fuarı’nda ‘Odak Ülke’ Türkiye

Bu yıl 24.’sü yapılan Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı bugün kapılarını açıyor. Fuarın bu yılki ‘Odak Ülke’si ise Türkiye. Fuara ülkemizden pek çok yayınevi katıldı. Her sene düzenlenen fuar, yurt içi ve yurt dışından 100 bin ziyaretçiyi ağırlıyor.