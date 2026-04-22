Sadakataşı öncülüğünde Lübnan’a 38 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırıldı

Sadakataşı, Lübnan’a acil yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Dernek öncülüğünde bölgeye içerisinde çadır, gıda, yatak, yastık, battaniye ve acil yardım malzemeleri bulunan 38 konteyner insani yardım malzemesi gönderildi.

360 ton insani yardım malzemesi

Sadakataşı öncülüğünde İHH, Yetim Vakfı ve Yeryüzü Çocukları Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan 360 tonluk insani yardım malzemeleri Beyrut Limanı’na ulaştı. Beyrut Limanı’nda yapılan programa T.C. Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri'nin temsilcisi Samir Haddara, İdari Kalkınma Bakanı Fadi Mekki, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasmani, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal ve birçok davetli katıldı.

‘‘Türkiye her zaman Lübnan'ın yanında olacaktır’’

Beyrut Limanı’nda yapılan programda konuşma yapan T.C. Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem; ‘‘Bugün daha önce olduğu gibi Lübnan, İsrail’in saldırganlığı ve işgalinin yarattığı koşullar nedeniyle yardıma muhtaç durumda. Evet bunlar zor zamanlar ama bu zamanlar geçecek ve biz her zaman sizi desteklemek için orada olacağız. Bugün burada olduğunuz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve Sadakataşı'na yaptıkları değerli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Lübnan'ın yanındadır ve her zaman Lübnan'ın yanında olacaktır.’’ İfadelerini kullandı.

Yardımların devamı gelecek

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada ‘‘İsrail insanlığa karşı tarihin en kanlı suçlarını işlemeye devam etmektedir. 78 yıldır bölgemize huzursuzluk çıkartıp kan ve gözyaşı dökmektedir. 7 Ekim'den bu yana yardımlarımızla Gazze halkının yanında olduğumuz gibi dost ve kardeş Lübnan Devleti ve halkının yanında olduk. Bu yardımlarımız inşallah Lübnan halkının yaralarını sarılmasında faydalı olur. Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum. Bu yardımların devamı gelecek. Önümüzdeki günlerde yine 20 konteynerlik bir yardım malzemesini hazırladık. Yine gemi yoluyla Lübnan'a göndereceğiz.’’ Dedi.

Yardımlar dağıtılmaya başlandı

Bölgeye ulaşan yardım malzemelerinin dağıtımlarına başlandı. İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’ın güneyinden başkent Beyrut’a göç eden ailelere dernek ekibi tarafından battaniye ve acil yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Destek olmak için;

Sadakataşı Derneği’nin Lübnan için başlattığı acil yardım çalışmalarına destek olmak için LÜBNAN yazıp 2989’a sms atarak 50 TL destek olabilirsiniz. Derneğin hesap numaralarına ulaşmak için www.sadakatasi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon üzerinden dernek yetkilileriyle görüşebilirsiniz.











