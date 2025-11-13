Sağanak geliyor: Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlaması, yarın Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.