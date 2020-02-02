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ANKARA

Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar açıklanan tüm sonuçlar negatif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs hakkında açıkalamalarda bulundu. Vuhan'dan getirilen vatandaşlar hakkında konuşan Koca, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vuhan'dan getirilen vatandaşlardan alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak.
Vuhan'dan getirilen vatandaşlardan alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs hakkında açıkalamalarda bulundu.

Vuhan'dan getirilen vatandaşlar hakkında konuşan Koca, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerle ilgili, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif" ifadelerini kullandı.

Sağlık ekiplerinin Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerin psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını bildirdiğini belirten Koca, "İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz" diye konuştu.

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