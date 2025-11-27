Sağlıktaki üretimde de engelleri aşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta millileşme ve yerlileşmenin öneminden bahsederken “engellemelere” dikkat çekti: “Tüm şahsi çabalarıma rağmen hedeflerimizin çok uzağında olduğumuzu gayet iyi biliyorum. Savunma sanayiinde olduğu gibi burada da içeriden ve dışarıdan farklı engellerle karşılaşıyoruz. Ama nasıl ki zor, oyunu savunma sanayiinde bozmuşsa inşallah yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde de Allah’ın izniyle bozacaktır.”
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sağlık alanında milli üretim çağrısı yaptı.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’nde konuşan Erdoğan, “Tıp ilmindeki gelişmeler, yenilikler, buluşlar, keşifler hangi milletten, hangi devletten, hangi kuruluştan doğarsa doğsun, kaynağı neresi olursa olsun insanlığın ortak malıdır, ortak kazanımıdır, ortak sevincidir” ifadelerini kullandı.
İNSAN SAĞLIĞI PAZAR DEĞİL
GAZZELİ BEBEKLERE DÜNYA SEYİRCİ
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
ENGELLERLE KARŞILAŞIYORUZ
Ancak bu konuda tüm şahsi çabalarıma rağmen hedeflerimizin çok uzağında olduğumuzu da gayet iyi biliyorum. Savunma sanayiinde olduğu gibi burada da içeriden ve dışarıdan farklı engellerle karşılaşıyoruz. Ama nasıl ki zor oyunu savunma sanayiinde bozmuşsa inşallah yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde de Allah’ın izniyle bozacaktır. Çalışarak, üreterek ve zorluklar karşısında yılmayarak Türkiye’yi çok farklı bir seviyeye hep beraber taşıyacağız. Bizi bu hedefimize bir adım dahi olsa yaklaştıracak her türlü özgün, nitelikli ve gerçekçi çabayı desteklemekte kararlıyız.
Birinci sınıf hizmet
- “İnsan merkezli siyaset anlayışımızın bir gereği olarak son 23 yıldır sağlığa büyük önem verdik, yürüttüğümüz çalışmalarla yaygın, kaliteli ve ekonomik bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkarıp halkımızın hizmetine sunduk” diyen Erdoğan, bugün 1 milyon 470 bini aşan sağlık personeliyle 86 milyon vatandaşa birinci sınıf sağlık hizmeti sunulduğunu ifade etti. Erdoğan, “2002’den bu yana personel sayımızı yüzde 288 artırdık” diye konuştu.
Devrim niteliğinde reformlar
- Kamu hastanelerinin yüzde 80’ini yenilediklerini veya yeniden inşa ettiklerini belirten Erdoğan, “Sağlık döneminde hayati rol üstlenen şehir hastanelerimizden 25 tanesi hizmete girdi. 13 şehir hastanesinin yapımı devam ediyor” bilgisini verdi. “Güçlü sağlık altyapımız sayesinde artık pek çok branşta sadece bölgemizdeki ülkelerin vatandaşlarına değil, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel ölçekte sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna ulaştık” diyen Erdoğan, saymaya kalkınsa değil saatler, günler alacak birçok yatırımı, projeyi, devrim niteliğinde reformu hayata geçirdiklerini söyledi.
Erdoğan’a Avrupa Ödülü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Filistin halkına yönelik olağanüstü insani çabaları ve Gazze’den tıbbi tahliyelerde örnek teşkil eden liderliği için Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge tarafından “Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü” verildi. Programa Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da katıldı.