Sahil Güvenlik Çanakkale'de 59 düzensiz göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ezine açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisini aldı.

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'nda haklarında yasal işlem yapılan göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Diğer operasyon ise İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince Akçakeçili köyü Aktaş Ovası mevkisinde gerçekleştirildi.